Da Napoli al Perù: Cariño Nikkei celebra il Ceviche, piatto tipico peruviano

Il Ceviche pesce crudo marinato simbolo della gastronomia peruviana, da dicembre 2023 è stato dichiarato Patrimonio culturale immateriale dell’umanità (Unesco). In Italia è tra i piatti più vivaci e di moda, molto amato per la freschezza e i sentori speziati.

A Napoli lo propone il ristornante giappo-peruviani Cariño Nikkei di piazzetta Rodinò a Chiaia. Brand di cucina nato in città nel 2018 e la brigata di cucina è guidata dal peruviano Carlos Yaranga Quispe e realizza il piatto in tre varianti: il Ceviche Cariño con Salmone, Avocado, Lime, cipolla rossa, marinati con Aji Amarillo, cancha e chips di platano; il Puro con Spigola marinata con Leche de Tigre, coriandolo e cipolla rossa, cancha e chips di platano e l’Amazonico con Capasanta, gamberi, ricciola, salmone, spigola, mango, lime, cipolla rossa e Leche de Tigre, cancha e chips di platano. La cancha è infatti un mais tostato molto particolare diffuso in America Latina che si differenzia dalle altre tipologie per la sua consistenza farinosa, viene servito come accompagnamento per i pasti sulle tavole peruviane.

La versione più classica prevede l’impiego di leche de tigre, il celebre succo piccante a base di lime e spezie.

A variare sono le tipologie di pesce impiegate nella ricetta, l’aggiunta di ingredienti vegetali e la marinatura. Da mangiare rigorosamente con il cucchiaio per poter assaporare contemporaneamente la marinatura e le diverse consistenze del piatto: dalla croccantezza all'acidità con quel tocco spicy e una punta di dolcezza.

Nel mese di aprile, Cariño Nikkei festeggerà il prestigioso riconoscimento con una serata dedicata al Ceviche, al Perù e alle sue proposte mix, in cui si mescolano il rigore giapponese e i sapori forti dell’America Latina.