Napoli, «Passione di Sofì» celebra 10 anni con il cuoppo scaramantico

Venerdì 15 dicembre si celebreranno i dieci anni di attività di «Passione di Sofì».

In vista dell'evento, lo street food presenterà un regalo natalizio: il cuopposcaramantico: frittatine, zeppoline, scagliuozzi e arancini, rigorosamente portafortuna. Un omaggio alla tradizione, con un pizzico di modernità.

Venerdì 15 dicembre, quindi, la sede storica di via Toledo 206 si animerà per scacciare via il malocchio. Si comincerà alle 11:00, con il lancio del sale e l’arrivo delle «malafemmene» e dello «jettatore». Alle 12.30, toccherà al «pazzariello» con tarantella, posteggia e lancio delle magliette. Alle 17:00, invece, sarà il momento della parata e alle 18:00, infine, ci si scatenerà con il dj set di Daniele «Decibel» Bellini.

«Passione di Sofì» è l’angolo di mondo dove prende vita la tradizione napoletana in tutta la sua fervente unicità. Sofì, era la bella popolana che rubò il cuore di Ferdinando I di Borbone, il Re «Lazzarone», grazie alle sue irresistibili abilità culinarie.

Lo scopo dello street food,da ormai dieci anni, è quello di riaccendere ai fornelli quella stessa passione e quella stessa veracità, dando vita al gusto tipico della cucina partenopea.

Gli ingredienti sono di prima qualità con l'aggiunta di un pizzico di sale per completare il gustoso mosaico di sapori conosciuto in tutto il mondo come il «cuoppo di Napoli». Nel menù non possono mancare la montanara, la margherita a portafoglio e la pizza fritta.