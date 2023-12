Napoli, ai Ponti Rossi il presepe vivente dei bambini della primaria

Grande successo per il Presepe vivente organizzato ai Ponti Rossi dal plesso Severino dell’Istituto comprensivo Nicolini-Di Giacomo. Tante persone hanno visitato le varie botteghe, distribuite lungo via Severino, ammirando i bambini della scuola primaria diventati pastorelli per un giorno, fino ad arrivare, attraverso l’osteria, alla Natività allietata dal Coro degli angeli.

Un presepe pullulante di ricamatrici, fornai, panettieri, castagnari, impagliasedie, vasai, fabbri, lavandaie, acquafrescai, pescatori, falegnami e casadduogli. Un’esperienza totalizzante realizzata grazie all’impegno dei docenti e di tutto il personale guidato dalla dirigente scolastica Iolanda Manco, ma anche grazie alla collaborazione delle famiglie, delle istituzioni, delle forze dell’ordine, dei volontari della Protezione civile, dei negozianti e di tutta la comunità.

«Un evento unico che ha ridisegnato il volto del quartiere rafforzando l’unione tra le parti coinvolte, necessaria per la crescita dei nostri bambini», ha detto la dirigente. «Un grazie speciale, infine, come sempre, va proprio a loro - ha concluso la preside - che, con il loro entusiasmo, rappresentano il fulcro di ogni iniziativa».