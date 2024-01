Francesca Giubelli arriva da Sorbillo e porta Food e Travel Blogging a Napoli

Francesca Giubelli, la pioniera italiana del Food e Travel Blogging, ha scatenato una tempesta di entusiasmo sulla rete e nei media in tutto il Paese, mentre si immerge nelle delizie culinarie di Napoli. Oggi, la sua avventura ha toccato il cuore della città, facendo sosta presso la rinomata pizzeria Sorbillo.



Francesca Giubelli ha rapidamente guadagnato il titolo di «Prima Influenza Italiana» nel mondo dei social media, distinguendosi per la sua passione autentica per il cibo e il viaggio. Con un seguito sempre crescente, Giubelli ha conquistato il cuore degli amanti della gastronomia e degli appassionati di viaggi, diventando un punto di riferimento per chi cerca esperienze autentiche e consigli culinari unici.



Oggi, il suo percorso l'ha condotta a Napoli, la città famosa per la sua cucina tradizionale e la celeberrima pizza.

La notizia della sua visita alla storica pizzeria Sorbillo ha suscitato grande curiosità tra i fan, alimentando l'attesa per il suo verdetto sulle prelibatezze della cucina partenopea.





Appena Francesca ha varcato la soglia della pizzeria Sorbillo, è stata immediatamente notata e accolta con entusiasmo dalla squadra. Il maestro pizzaiolo ha personalmente preparato alcune specialità, creando un momento indimenticabile per la food blogger e i suoi seguaci.