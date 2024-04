Da Innovative arriva lo spaghetto al cioccolato di Giuseppe Scicchitano: milioni di views su Instagram e Tik Tok

Le sue video ricette superano costantemente il milione di visualizzazioni, l’ultima creazione ne vanta oltre 8 milioni tra Instagram e Tik Tok, e fioccano le prenotazioni per degustarla.

Da Innovative lo spaghetto con cioccolato, gamberoni e foglie d’oro, super instagrammabile, è servito, ed è diventato talmente famoso e richiesto, che il patron Giuseppe Scicchitano ha deciso di raccontare a tutti i suoi follower e clienti la ricetta.

Classe 1990, Scicchitano è cresciuto nel ristorante di famiglia, il noto 'A Figlia d'o Marenaro in via Foria a Napoli.

Prima di affermarsi come imprenditore e food creator, ha lavorato in tutti i reparti dello storico ristorante, iniziando dai frutti di mare, primo e grande amore culinario, seguendo le orme del padre.

Nel 2018, a soli 28 anni ha aperto “Innovative”, dove a tavola coniuga i segreti della tradizione con un tocco di freschezza. Oggi Giuseppe vanta un enorme seguito sui social network con circa 240 mila follower su Instagram, uno dei ristoranti più seguiti in Italia, e la cifra record di 700 mila su Tik Tok.