De Laurentiis, pranzo da "Innovative" prima di Napoli-Cremonese

Sarà allo stadio questa sera per Napoli-Cremonese, ma il pranzo della domenica non poteva mancare: Aurelio De Laurentiis ha scelto Innovative, il nuovo locale spin-off dello storico ristorante 'a Figlia d'o Marenaro, che ha aperto proprio ieri al pubblico dopo un totale restyling al primo piano del seicentesco stabile di via Foria 182.

«Siamo onorati di poter ospitare il presidente De Laurentiis nel nostro nuovo ristorante che è un inno d’amore alla nostra città, alla nostra cultura e gastronomia, e poi qui siamo ovviamente tutti tifosi del Napoli» le parole del padrone di casa Giuseppe Scicchitano. «Sono orgogliosa di aver accolto il presidente nel nuovo locale - racconta Assunta Pacifico, titolare e volto noto di 'a Figlia d'o Marenaro - riceviamo tanti ospiti importanti, attori, calciatori, cantanti, ma De Laurentiis rappresenta un legame speciale con Napoli e, come ha detto la Ranieri a Sanremo, noi pensiamo sempre e solo in napoletano. E cuciniamo sempre e solo cu ‘o core».