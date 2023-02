Koulibaly nei guai a Londra: è già pronto a lasciare il Chelsea

Arrivato in pompa magna la scorsa estate pronto a prendersi la retroguardia del Chelsea, ora Kalidou Koulibaly rischia di diventare un caso a Londra.

L'ex calciatore del Napoli non scende in campo in Premier League da un mese e in questo 2023 sembra essere uscito dalle rotazioni che ha in mente Potter, allenatore che ha preso il posto di Tuchel ormai da qualche mese.

Da grande protagonista della stagione inglese, oggi Kalidou potrebbe già pensare a un futuro diverso: secondo Espn, infatti, in estate il Chelsea è già pronto a metterlo sul tavolo delle cessioni, visto che non mancherebbero le offerte per lui. Kalidou non ha convinto Potter fin qui e il Barcellona - che già lo seguiva la scorsa estate - potrebbe essere ancora interessato a lui. E approfittarne a prezzi convenienti per portarlo in Liga.