Napoli-Cremonese, gli ultras: «Riportiamo le bandiere in Curva B»

Un invito bellissimo quello rivolto ai napoletani dal Gruppo Fedayn, gli ultras di Curva B presenti al Maradona per le gare della squadra di Luciano Spalletti. «Tutto il mondo guarda la nostra scaramanzia ma non è detto che la nostra curva non vada colorata dalle nostre bandiere che ogni napoletano di sicuro conserva a casa. Domenica sera porta con te in Curva B, sia nella parte inferiore che in quella superiore, una bandiera grande o piccola che sia, per sventolare e trasmettere il calore ai nostri ragazzi» si legge dal volantino fatto girare in queste ore anche sui social. L'invito è rivolto a tutto il settore e richiamo le atmosfere fantastiche di tanti anni fa, con il sogno scudetto ben chiaro.