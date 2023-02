Ndombelé, l'accusa del Tottenham: «È stato un acquisto sbagliato»

70 milioni di euro non sono una cifra che si dimentica facilmente. Dev'essere così anche per Daniel Levy, numero uno del Tottenham che è tornato a parlare delle spese fatte dal club inglese nelle ultime stagioni. «Sentiamo ancora il peso di investimenti finanziari sbagliati» le parole del patron degli Spurs. Tra gli affari citati, anche quello di Tanguy Ndombelé: oggi al Napoli di Spalletti in prestito, il centrocampista francese arrivò a Londra per una cifra record nel 2019 senza però mai sbocciare in Premier League.

La scora estate - ormai fuori da ogni piano di Antonio Conte - Giuntoli è riuscito a strapparlo in prestito al Tottenham e per lui c'è anche una opzione inerente al riscatto a fine stagione: una cifra di circa 30 milioni che lo renderebbe azzurro a titolo definitivo. Difficilmente, però, De Laurentiis sborserà quella cifra. «Le nostre operazioni stanno cambiando» ha continuato Levy nel suo discorso a tifosi e investitori. Oltre a Ndombelé, i riflettori vanno sugli acquisti di Sanchez, Lo Celso e Reguilon.