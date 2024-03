Il Benevento mette nel mirino la quarta vittoria di fila, cosa mai accaduta nella stagione corrente e che non si verifica addirittura dalla fine del 2021. Per due volte in questo torneo di C prima Andreoletti (dopo aver battuto in serie Taranto in casa, Brindisi fuori e Crotone in casa nel girone d'andata) e poi Auteri (come seguito ai successi interni con Turris e Casertana inframezzati dal blitz di Francavilla all'alba del ritorno) si sono fermati a quota tre affermazioni: al tecnico bergamasco fu imposto il pari sul terreno del Cerignola, mentre quello siciliano è stato rallentato dal pari in trasferta a Taranto.

Per ritrovare una scia così lunga di vittorie bisogna tornare indietro di circa 2 anni e mezzo, quando la squadra di Fabio Caserta, al primo anno sulla panchina giallorossa, mise insieme addirittura cinque trionfi consecutivi contro Reggina, Pordenone e Monza al «Vigorito», intervallati dalle trasferte di Vicenza e Terni, dal 27 novembre 2021 al 13 gennaio 2022. Quella serie di gare da 3 punti si interruppe il 16 gennaio col pareggio di Ferrara contro la Spal.

Questa sera (diretta in chiaro su RaiSport e per gli abbonati su Sky e Now Tv) Auteri, dopo essersi liberato di Picerno, Sorrento e Foggia, ha un'altra chance per sfatare il tabù e potrà farlo solo superando il Potenza di Marchionni all'«Alfredo Viviani». Il tecnico è pronto ad affidarsi a un turnover ben più leggero rispetto a quello proposto nell'ultimo turno infrasettimanale contro l'Audace Cerignola, nel quale la formazione titolare fu quasi del tutto stravolta (8 calciatori su 11 diversi). Nessuna variazione in difesa, dove è scontata la riconferma del trio composto da Berra e Capellini braccetti e da Terranova in mezzo: Pastina è ancora alle prese con quell'ematoma sulla coscia che gli procura dolore nei cambi di direzione e non si è allenato neppure ieri, pertanto è stato escluso dai convocati. Insieme a lui non ci saranno neppure Meccariello (che continua il suo percorso di recupero della condizione anche se si allena ormai in pianta stabile col gruppo) e lo squalificato Marotta. A centrocampo Pinato, dopo due partite da titolare, potrebbe rifiatare (ha rimediato pure qualche acciacco di troppo negli ultimi giorni) e al suo posto Auteri dovrebbe inserire Talia, che conosce bene il terreno di gioco in sintetico per aver disputato l'intera stagione scorsa con la maglia del Potenza.

Nel roster sannita c'è anche Rillo, che lo scorso anno ha giocato con i rossoblù. Gli altri ex di turno sono in organico ai padroni di casa, ovvero Schiattarella e Asencio. Sempre in mediana qualche (ridotta) chance può averla anche Agazzi (che Auteri ormai non utilizza da quasi un mese), ma sarà complicato per l'allenatore di Floridia tener fuori uno come Nardi, che è già diventato un leader nella zona nevralgica. Sulle corsie riposerà uno tra Improta e Simonetti, mentre è prevista la riproposizione di Masciangelo a sinistra, rimasto in panca contro il Foggia. Pertanto i cambi dovrebbero essere in tutto 5: i due sopracitati nei quattro di metà campo e l'intero tridente d'attacco, dove dovrebbero trovare spazio Ciano (subentrato solo in corso nelle ultime due), Ferrante e Starita. A questi ultimi due non è stato concesso neppure un minuto sabato sera.

Daranno una mano nella ripresa gli altri, con Ciciretti che ieri mattina nell'ultima seduta prima della partenza per il ritiro in Lucania è sembrato in grande spolvero nonostante qualche fastidio accusato nei giorni precedenti e Lanini, al quale finora Auteri non ha mai rinunciato nello schieramento iniziale se non contro il Cerignola. Qualche piccola possibilità di giocare, per la verità a sorpresa, ce l'ha pure il giovane Carfora. Con Auteri mai dare nulla per scontato.