Juve Stabia in B, l'augurio di Monsignor Alfano per la rinascita della città

Anche l’Arcivescovo di Sorrento-Castellammare esulta per la promozione della Juve Stabia in serie B. In queste ore sul portale ufficiale dell’Arcidiocesi le parole di mons. Francesco Alfano, che guarda alla cadetteria come un volano di rilancio per la città delle acque.

«Confesso che sono molto contento per questa affermazione sportiva. La serie B è un sogno che si realizza per tanti tifosi. Anche se non sono, come sapete, un esperto di calcio, sono davvero felice per la vittoria della Juve Stabia. Faccio i miei complimenti a tutta la squadra ed ai dirigenti».

La città colorata di giallo e blu, euforia tra i cittadini: «Nel percorrere la città mi fa piacere constatare che questa vittoria calcistica stia infondendo ai cittadini una sorta di iniezione di ottimismo. Io cammino molto a piedi, ed ho ho visto tante bandiere, striscioni e soprattutto tanti volti contenti.

So che in diversi quartieri della città i giovani stanno contribuendo ad allestire e preparare momenti di festa. A questo proposito invito a rispettare la legalità e a saper gioire senza creare situazioni pericolose per le persone e dannose per l’ambiente».

La promozione in B della squadra di Pagliuca volano per la rinascita della città. E la Chiesa è chiamata a fare la sua parte con le elezioni Comunali ormai alle porte: «L’augurio, ovviamente, è che la promozione calcistica possa essere in qualche modo una finestra che apre alla speranza per quella promozione ben più profonda, importante ed urgente che riguarda la rinascita politica e sociale della nostra Castellammare. Nuovamente rinnovo quello che con i parroci della città ho scritto due anni fa: siamo tutti chiamati a Remare Insieme. Un invito anche di Papa Francesco, che in questi giorni ha incontrato tutti i Vescovi della Campania».