Avellino-Catania 5-2, sugli spalti anche Pippo Inzaghi

Partita ricca di emozioni tra Avellino e Catania. Il 5-2 finale per i lupi è la dimostrazione di una bella gara tra le due formazioni. I padroni di casa nell’intervallo erano già in vantaggio per tre reti a zero. Ma poi gli etnei hanno reagito. Nella ripresa in due minuti hanno accorciato le distanze, portando il risultato sul 3-2 e riaprendo la partita. La squadra di mister Pazienza ha dimostrato carattere e sul finale ha infilato altre due volte il portiere avversario. Nel primo tempo l’Avellino ha dettato il gioco, segnando al 30esimo con Rocca, poi al 33esimo Gori e al 45esimo De Cristofaro. Nella ripresa la reazione del Catania con Marsura al quinto minuto e Castellini dopo 120 secondi. Ancora i lupi al 32esimo con Russo e al 39esimo con Liotti. Grande festa sugli spalti del Partenio-Lombardi. Ad assistere alla gara anche Pippo Inzaghi, ex allenatore della Salernitana.

AVELLINO-CATANIA: 5-2

AVELLINO (3-5-2): Ghidotti; Cionek, Rigione, Frascatore; Ricciardi, De Cristofaro (44' st Dall'Oglio), Armellino, Rocca (11' st Palmiero), D'Ausilio (11' st Liotti); Gori (26' st Russo), Sgarbi (26' st Marconi).

A disp.: Pane, Pizzella, Llano, Tito, Mulè, Pezzella, Tozaj. All.: Pazienza.

CATANIA (4-3-3): Furlan; Castellini, Curado, Kontek, Celli; Sturaro (26' st Welbeck; 42' st Chiarella), Ndoj (1' st Bouah; 11' st Cicerelli), Zammarini; Peralta (26' st Cianci), Costantino, Marsura. A disp.: Torrisi, Albertoni, Haveri, Tello, Monaco. All.: Lucarelli.

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido.

MARCATORI: 30' pt Rocca (A), 33' pt Gori (A), 45' pt De Cristofaro (A), 5' st Marsura (C), 7' st Castellini (C), 32' st Russo (A), 39' st Liotti (A).

NOTE: spettatori 5.500 circa. Ammonito: Frascatore (A), Lucarelli (C), Peralta (C), Gori (A), Curado (C). Angoli: 8-4.