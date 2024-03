Auteri prepara il turnover in vista della sfida di domani sera a Potenza, ma stavolta è possibile che sia molto più light di quello dello scorso turno infrasettimanale contro il Cerignola. Scaldano i motori Talia, Masciangelo, Ciano e Starita, mentre in difesa dovrebbe rimanere tutto com'è: anche ieri Pastina, che in teoria dovrebbe rientrare dalla squalifica, non si è allenato.

Il mancino di Battipaglia è ancora sofferente per una botta alla coscia da cui si è generato un ematoma che gli procura dolore nei cambi di direzione. Si sta sottoponendo a terapie (onde d'urto) e verrà meglio valutato questa mattina, allorquando Auteri deciderà se inserirlo o meno tra i convocati. In ogni caso, essendosi allenato poco, appare assai difficile che possa scendere in campo dal primo minuto, anche se dovesse recuperare in extremis. Soliti acciacchi di lieve entità per Ciciretti che dopo aver lavorato a parte lunedì, ha smaltito l'indurimento all'adduttore e ieri è tornato in gruppo.

Nel corso della seduta, svoltasi sul sintetico del "Meomartini" per abituarsi al manto erboso del "Viviani", ha rimediato una leggera distorsione alla caviglia, la stessa della settimana scorsa, che lo ha costretto a lasciare il campo anzitempo e ad uscire dall'impianto con il ghiaccio applicato sull'arto. Comunque non dovrebbe trattarsi di nulla di grave: nessuno è preoccupato per le sue condizioni anche perché la scorsa settimana avvertì il medesimo fastidio e poi sabato era stato impiegato regolarmente dall'inizio e inoltre dopo due presenze consecutive da titolare, è possibile che Auteri stavolta gli consenta di rifiatare partendo dalla panchina. L'allenatore, visto che se lo può permettere, è difatti orientato a proporre un tridente offensivo quasi del tutto nuovo di zecca contro i lucani. Si dovrebbero registrare i ritorni nell'undici titolare di Ciano e Starita, mentre per il terzo ed ultimo posto nel tridente sono in ballottaggio Ferrante e Lanini. Occhio anche a Carfora per il quale però ci potrebbe essere spazio a gara in corso, squalificato invece Marotta.

Nella sgambatura di ieri si è fermato anche Pinato per aver ricevuto un colpo al costato, lato destro, che è stata trattata con ghiaccio. Niente di serio neppure nel suo caso, ma il centrocampista ex Pordenone aveva chiuso il match contro il Foggia con qualche acciacco, che unito a questa botta potrebbe anche sconsigliarne l'utilizzo nello schieramento di partenza domani sera. Al suo posto potrebbe giocare Talia, risparmiato totalmente sabato scorso, mentre Agazzi sembra un po' essere finito nel dimenticatoio.

In teoria contenderebbe il posto a Nardi, ma Auteri non sembra intenzionato a privarsi di colui che nell'ultima partita è stato il migliore in campo per distacco. Per quel che riguarda il pacchetto arretrato si va verso la conferma del terzetto Berra-Terranova-Capellini, anche perché Caturano che guiderà l'attacco del Potenza è un centravanti abbastanza statico e quindi le caratteristiche di Terranova (più fisicità e meno velocità) appaiono quelle ideali per contrastarlo. La squadra nel frattempo continua a far gruppo e mercoledì sera si è ritrovata in un ristorante pizzeria in provincia (ad Arpaia per l'esattezza), per festeggiare, con qualche giorno di ritardo (è nato il primo marzo) il 24esimo compleanno di Riccardo Capellini. Presenti, oltre al difensore che ha spento le candeline, Berra, Masciangelo, Improta, Agazzi, Simonetti, Pinato, Paleari, Manfredini, Rillo, Rossi e Perlingieri. Designato il fischietto per il match del "Viviani": si tratta di Marco Emmanuele di Pisa, che ha già diretto i giallorossi a Monopoli (precedente non fortunato, sonora sconfitta per 3-0).

Lo assisteranno Andrea Bianchini di Perugia e Glauco Zanellato di Seregno, quarto uomo Gabriele Sciolti di Lecce. Oggi altro allenamento previsto sul sintetico del "Meomartini", a seguire partenza per Potenza. Rifinitura mattutina prevista in loco nello stesso giorno della gara. Si prepara anche la carovana dei tifosi: già superata quota 120 tagliandi per il settore ospiti dello stadio potentino: ci sarà tempo fino alle 19 di stasera per acquistarli a 15 euro inclusi diritti e commissioni.