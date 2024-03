Turris, infermeria ancora piena: «Mi aspetto il massimo da tutti»

Derby infrasettimanale per la Turris, che domani sera farà visita al Giugliano, reduce dal prestigioso blitz di Crotone.

Contro i tigrotti sarà ancora emergenza per Menichini, costretto a rinunciare a Casarini e Pugliese in mediana; da valutare invece le condizioni di Saccani e Cum. «Proveremo a recuperare qualcuno», spiega il tecnico corallino, che sposta poi il discorso sul match. «Poco da aggiungere rispetto a quanto già detto. Noi dobbiamo necessariamente provare a far risultato su tutti i campi, senza guardare blasone e spessore dell’avversario. Il Giugliano? Un’ottima squadra che sta facendo un gran campionato, ma conta poco dalla nostra prospettiva».

Altra chance in vista per Franco: «Se mi aspetto voglia di rivalsa da lui? Io mi aspetto il massimo da tutti. Mi aspetto che tutti quanti andranno in campo facciano una grande prestazione sul piano fisico, tecnico e caratteriale».

Inevitabile, poi, un passaggio sugli ultimi due sfortunati episodi legati alle direzioni arbitrali contro Juve Stabia e Taranto: «Episodi che ci hanno penalizzato, purtroppo. Contro la Juve Stabia abbiamo pagato per un gol in fuorigioco e col Taranto mancano un rigore ed un’espulsione a nostro favore.

Per questo continuo a chiedere maggiore attenzione agli arbitri, non solo nei nostri confronti ma nell’interesse di tutti».

L’ipotesi cambio modulo resta viva in vista del Giugliano: «Vedremo. Deciderò in ultimo, anche tenuto conto degli impegni ravvicinati: è fondamentale badare a recuperi e freschezza atletica».

Si punta - intanto - ad un progressivo recupero di Maniero: «Stiamo lavorando per riportarlo alla migliore condizione ma nel frattempo si gioca e naturalmente le scelte devono essere orientate verso chi dà maggiori garanzie nell’immediato. Se mi aspetto maggiore incisività dagli attaccanti? Mi aspetto di più da tutti. Tutti devono puntare a fare gol e non importa chi ci riesca. Conta vincerle le partite. Chiaro che le punte sono lì per fare gol ma a me interessa anche che partecipino alla manovra».