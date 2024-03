Un derby di quelli da vincere, a tutti i costi. La vittoria del Benevento, di misura, sul Foggia, nell'anticipo di sabato sera del turno “spezzatino” in serie C ha acceso la vigilia della gara del Menti dove, questa sera (inizio alle 20.30, diretta Rai Sat), arriva la Casertana, prima a battere la capolista Juve Stabia quest'anno. «Una sfida ben diversa ha ribadito nella conferenza pre gara il tecnico stabiese Guido Pagliuca -. Non troveremo una squadra pronta ad attenderci e colpire, ma un avversario ormai ben consapevole della propria forza, del proprio valore. L'andata? Fu una sconfitta importante, a cui sono seguiti ben sedici risultati utili consecutivi. Ci ha fatto capire, paradossalmente, il valore che poi abbiamo dimostrato sul campo in questi mesi». Un derby difficile, in cui sarà vietato sbagliare: «Dobbiamo essere noi stessi, giocare da squadra, col morso sul metro, il cuore, la grinta, ma anche la leggerezza di sempre. Serve una prestazione importante, di spessore, contro un avversario ostico, ma sicuramente alla portata della migliore Juve Stabia».

Un Menti da tutto esaurito, dopo i 4500 spettatori con la Turris, aperto ad oltre trecento tifosi provenienti da Caserta. «Stiamo bene, sappiamo che potremo puntare sul calore della nostra gente, dei nostri tifosi». Tutti disponibili, fatta eccezione per La Rosa ed il dubbio Pierobon, le indicazioni della vigilia porterebbero ad una conferma per dieci undicesimi della squadra che ha battuto la Turris. Unica novità, dunque, in difesa, col rientro di Bellich che ha scontato un turno di squalifica, al fianco di Andreoni, Bachini e Mignanelli. A centrocampo conferma anche per Meli con Buglio e Leone. In attacco Mosti dovrebbe essere preferito a Piovanello e Piscopo come rifinitore alle spalle di Adorante e Candellone.

Sul fronteparla di una sfida molto importante, complimentandosi con la Juve Stabia per il primato: «Lo meritano ampiamente per quanto fatto nel corso del campionato, per la promozione diretta dipenderà tutto da loro. Il campionato si decide a marzo». Quanto alla Casertana, Cangelosi sa bene quanto sia importante il derby: «È una gara molto sentita, di quelle che si preparano da sole con grandi motivazioni. Rispetto al derby delsarà tutto diverso, hanno aggiunto un attaccante dai grandi numeri che ha anche cambiato il loro modo di giocare». Due assenze e un dubbio per il tecnico rossoblù: «Proietti e Toscano non saranno della partita, decideremo alla fine sull'impiego di Montalto. Quando non si gioca da tanto bisogna valutare bene la gestione di un calciatore».