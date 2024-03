Cerignola-Avellino 1-1: Pazienza non va oltre il pareggio

Il patron Angelo Antonio D’Agostino aveva chiesto dieci vittorie, a stento è arrivato un pareggio. L’Avellino ha acciuffato nella ripresa l’1-1 sul campo del Cerignola, dopo aver sbagliato anche un calcio di rigore. I padroni di casa partono forte e al 34esimo con un tiro da venti metri Ruggiero regala il vantaggio ai pugliesi. I lupi non sono aggressivi e non riescono a impostare azioni pericolose.

Al rientro dagli spogliatoi arriva il penalty per l’Avellino.

Al secondo minuto della ripresa i lupi ottengono il tiro dagli undici metri per una trattenuta in area. Sgarbi dal dischetto si fa parare da Barosi. La rete, però, arriva al 32esimo con Gori che dopo aver ricevuto da Cionek insacca sul secondo palo. Sul finale ancora un’occasione per i biancoverdi con Rocca, ma sfuma tutto perché Barosi ci mette una pezza.

CERIGNOLA-AVELLINO: 1-1

CERIGNOLA (4-3-2-1): Barosi; L. Russo, Allegrini, Visentin, Tentardini (27' st Coccia); Ruggiero, Capomaggio, Sainz-Maza (20' pt Tascone); D'Andrea, Malcore; Leonetti (27' st Ghisolfi). A disp.: Krapikas, Pinnelli, Bianco, Bianchini, Bezzon, Gonnelli, Carnevale, Vuthaj. All.: Tisci.

AVELLINO (4-3-3): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Frascatore, Liotti (30' st Marconi); Llano (30' st Cionek), Palmiero, Rocca; Sgarbi (42' st Ricciardi), Gori (42' st Dall'Oglio), D'Ausilio (22' st R. Russo). A disp.: Pane, Pizzella, Mulè, Tito, Pezzella, Tozaj. All.: Pazienza.

ARBITRO: Cavaliere di Paola.

MARCATORI: 34' pt Ruggiero (C), 32' st Gori (A).

NOTE: spettatori 3.000 circa. Ammonito: Cancellotti (A), Visentin (C), Tentardini (C), Liotti (A), Capomaggio. Angoli: 4-8. Recupero: pt 2'. Al 2' st Barosi ha parato un rigore a Sgarbi (A).