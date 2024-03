La prima rete di Colombini evita la beffa a Potenza. Sorrento giovedì con il Monterosi

Colombini sui titoli di coda di un match caratterizzato da incredibili errori in fase conclusiva consente al Sorrento di riequilibrare il pareggio di Caturano al quarto d’ora della ripresa, in posizione dubbia che genera le proteste di Maiuri, espulso. Allo stadio Viviani contro il Potenza, il Sorrento gioca “in casa” sul campo della squadra “ospite”, parte con grande determinazione ed evita la beffa con il pareggio nei minuti di recupero.

«Abbiamo evitato la sconfitta con grandissimo orgoglio – spiega Maiuri -.

Credo che sul piano del gioco abbiamo fatto più partita di loro. Siamo stati sempre nella metà campo del Potenza perdendoci, tuttavia, negli ultimi venti metri per scelte e situazioni tecniche migliorabili. Questo pareggio ci sta, lo abbiamo meritato in rimonta con un grandissimo spirito di gruppo, una grande voglia di non mollare nulla. Questi sono i ragazzi che ho la fortuna di allenare. Non ditemi che parlo sempre di loro perché se dico che sono ragazzi per bene, gente che merita tanto, gente che ama il Sorrento. Come dico ogni volta, sono tutti quanti inclusi, sono ragazzi che per il Sorrento si buttano veramente nel fuoco».

L’allenatore rossonero ha parole di elogio per l’autore del pareggio. «Mi ha fatto piacere che abbia segnato Colombini – aggiunge Maiuri -, un ragazzo, un calciatore molto bravo, subentrato dalla panchina. Parlare di panchina è antipatico, un termine che va ignorato perché qui sono tutti quanti titolari di un qualcosa di importante che vogliamo condurre insieme. Ci prendiamo questo punto con le cose buone fatte, ma anche con gli errori commessi, perché abbiamo commesso degli errori che potevano probabilmente portarci a prendere un bottino pieno. Mi riferisco soprattutto nella fase di possesso perché credo che abbiamo sofferto poco o quasi niente, nella fase di possesso negli ultimi metri dovevamo essere un po’ più incisivi, un po’ più cattivi, vincere più duelli anche e optare per scelte migliori, però ce ne andiamo orgogliosi del fatto, non del pareggio perché noi vogliamo vincere sempre, orgogliosi del fatto che lottiamo sempre tutti quanti uniti e abbiamo un gruppo nel quale tutti quanti cercano di dare una grande mano. Questo per me è il più grande orgoglio; deve portarci a disputare le ultime nove partite da protagonisti cercando di ottenere il massimo da ogni partita».

Ventitré anni, milanese, cresciuto nell’Inter, 3 presenze nella nazionale Under 19, Lorenzo Colombini, 17 presenze in questa prima stagione in maglia rossonera, proveniente dallo Spezia, 53 presenze in C con nelle ultime tre stagioni con Pro Vercelli, Giana Erminio e Renate, è l’autore della rete del pareggio. «Sono felicissimo perché è il mio primo gol con il Sorrento – spiega il difensore esterno sinistro -, ma sono felicissimo per la squadra perché ha meritato questo punto, questa gioia negli ultimi minuti. Era rivolto alla mia ragazza, era verso la fotografa, quindi non era sicuramente rivolto ai tifosi del Potenza. È stata un’esperienza sicuramente positiva e sicuramente i compagni sono stati fondamentali in questo perché mi sto trovando bene soprattutto grazie a loro e quindi sono fondamentali in questa stagione, sicuramente mi hanno aiutato tantissimo».

Dietro l'angolo, intanto, il Sorrento è atteso giovedì a Teramo sul campo della Monterosi. Maiuri recupera Martignago che ha scontato due turni di squalifica, incerto il rierntro di Kolaj, assente La Monica, infortunato nella gara con il Potenza. Il capitano rossonero, inoltre, saè squalificato per somma di ammonizioni per il giallo rimediato ieri.