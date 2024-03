Niente da fare: restano 300, già tutti venduti, i biglietti a disposizione dei tifosi della Casertana per il superderby di domani sera (calcio d'inizio alle 20,30) a Castellammare di Stabia. Infruttuosa l'interlocuzione del club rossoblu che, in collaborazione con la Juve Stabia, aveva chiesto alla Commissione di vigilanza di autorizzare l'emissione di ulteriori 100 o 150 biglietti visto che il settore ospiti del "Menti" era andato sold out in appena tre ore, giovedì, all'apertura della prevendita.

Troppo complesso aumentare la capienza massima della Curva Ferrovia che ospiterà i casertani. Il numero dei posti disponibili era stato diminuito a 300 qualche mese fa per via di problemi alle vie di fuga e ai parcheggi riservati. Resta il rischio che diversi tifosi rossoblu si presentino sprovvisti dei biglietti ai cancelli del "Menti". Una evenienza che il servizio d'ordine dovrà gestire domani sera sul posto. Intanto, la Questura competente ha reso noto il percorso stradale consigliato ai casertani per raggiungere l'impianto di Castellammare di Stabia. I tifosi dovranno fermarsi all'area di sosta di Napoli Nord per essere accompagnati in sicurezza allo stadio dalle forze dell'ordine. È consigliato quindi, di percorrere l'A1 direzione Napoli, per poi proseguire sulla Napoli-Pompei-Salerno (A3), uscita svincolo di Castellammare di Stabia, seguendo poi le indicazioni per il settore ospiti dello stadio. Previsto un attento servizio di sicurezza vista la rivalità tra le due tifoserie.

Intanto, ieri, la Casertana ha svolto una seduta di lavoro mattutino. Prima esercitazioni tattiche, poi partitella a campo ridotto. Poche indicazioni sulla formazione che Cangelosi ha in mente di schierare. Di certo pesano e molto le assenze di Toscano e Proietti anche in virtù delle particolari caratteristiche della Juve Stabia.

La capolista fa dell'intensità, dell'aggressione alta e della densità il suo maggiore punto di forza in fase di non possesso. Qualità che di solito si battono con il palleggio e il gioco di prima di cui Proietti e Toscano sono i maggiori maestri nella rosa rossoblu. La loro assenza per infortunio, dunque, potrebbe pesare più del previsto. Si vedrà quale terzetto di centrocampo il tecnico palermitano vorrà opporre alla "garra" stabiese. A disposizione ci sono Casoli, Damian, Deli e Matese.

Molto probabile l'impiego dei primi tre. Fermo restando il quasi certo impiego del 4-3-3, dubbi di formazione, però, permangono anche in difesa e a centrocampo. Dopo il mercato invernale sono aumentate le alternative a disposizione di Cangelosi e le buone prove del giovanissimo Galletta impiegato a Catania e con il Brindisi ne hanno fatto salire le quotazioni. In difesa è ballottaggio tra Bacchetti, Sciacca e Soprano per affiancare capitan Celiento al centro con l'ex Feralpisalò in leggero vantaggio sugli altri. In attacco, con il ritorno di Montalto che si è allenato in gruppo per tutta la settimana e quindi giocherà dal primo minuto, torna il ballottaggio tra Curcio, Tavernelli e Carretta per le posizioni esterne del tridente. Fino a qualche tempo fa la titolarità di Curcio non è mai stata in discussione ma negli ultimi tempi il capocannoniere della squadra ha rifiatato poco e Tavernelli e Carretta sono in grande crescita. Del resto, l'emergenza infortuni è quasi alle spalle e di alternative ora ce ne sono tante. Una volta recuperati anche Proietti e Toscano la Casertana potrà affacciarsi al finale di campionato con tante frecce alla sua faretra. Prima, però, il derby di domani. È l'ultima spiaggia per lasciare ancora accesa una piccola speranza di promozione diretta. Per riuscirci, però, bisognerà sbancare il difficile campo della capolista, distante 11 punti.