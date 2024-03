Crotone-Giugliano 2-3: impresa della squadra di Bertotto

Impresa del Giugliano, che espugna (3-2) lo Scida di Crotone. In rimonta, gli uomini di Bertotto superano i calabresi con i gol siglati da Salvemini e De Rosa, quest'ultimo autore di una doppietta.

Nel primo tempo, giocato sul filo dell'equilibrio, i gialloblu erano andati sotto di due rete. In gol, per i padroni di casa guidati da Silvio Baldini, D'Angelo e Felippe, l'ex di turno.

Ripresa a senso unico: il Giugliano sfiora il pari in un paio di occasioni, poi pareggia con Salvemini. Agguanta, dopo un po', il pari con De Rosa (bel tiro del limite) e si porta in vantaggio sempre con il capitano, abile in mischia a piazzare la zampata vincente. Tre punti d'oro in chiave playoff per la compagine di Bertotto, che mercoledì affronterà in casa la Turris.