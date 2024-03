Troppo pochi trecento posti per contenere la passione rossoblù: la Casertana prova ad ottenerne di più per i suoi tifosi in vista del derby di lunedì sera. In collaborazione con la Juve Stabia il club di D'Agostino sta interloquendo con la Commissione di vigilanza sulle manifestazioni sportive per ottenere l'emissione di ulteriori 100 o 150 tagliandi nel settore ospiti.

«È molto difficile ma ci proviamo» fanno sapere fonti interne alla Casertana. Il problema è la capienza massima della curva Ferrovia del Menti. A dicembre la Commissione ha ridotto a 300 il numero di posti utilizzabili nel settore sopiti dello stadio di Castellammare per un problema legato alla capienza dei parcheggi. Il rischio, però, è che lunedì sera molti tifosi casertani si rechino al Menti sprovvisti di biglietto nella speranza di riuscire ad accedere allo stadio all'ultimo momento.

Sui social, infatti, sono numerosi i messaggi di protesta di chi voleva assistere dal vivo al derby con la capolista ed è rimasto senza biglietto.

Tentativi si, dunque, ma con poche possibilità di riuscita come detto. L'importante è che tutto si svolga con ordine anche perché tra le due tifoserie non corre buon sangue e perché i sostenitori casertani (ed il club) hanno già pagato con due gare di squalifica del Pinto e alcuni divieti di trasferta precedenti problemi di ordine pubblico. Di sicuro lo spettacolo degli spalti, lunedì, sarà affascinante in un catino da sempre caldissimo come quello di Castellammare. E quasi certamente anche le squadre in campo non tradiranno le attese.

È notizia ormai quasi certa che bomber Montalto tornerà a giocare dal primo minuto proprio contro la capolista. Il centravanti che, lo confermano i numeri, è l'ago della bilancia del rendimento della squadra rossoblù, ha completamente superato il suo infortunio, si muove bene e sembra essere in condizione di giocare almeno per un'ora. È un ex della gara, Montalto, che ha vestito la maglia della Juve Stabia nel 2016 disputando solo una manciata di partite in C e realizzando un gol. Non fu la sua migliore stagione e vorrà dimostrare al pubblico di Castellammare di che pasta è fatto. E poi, per la squadra rossoblu, il centravanti ha dimostrato in passato di essere un trascinatore non solo sul piano del gioco ma anche su quello delle motivazioni.

Il rientro del bomber accresce di contenuti tecnici una gara in cui si affrontano due delle squadre meglio organizzate del campionato. Forse quelle che giocano il miglior calcio insieme al Picerno ed al meno spettacolare ma pur sempre sincronico Taranto.

La Casertana viene da un periodo di calo nei risultati ed anche nella qualità del gioco coinciso proprio con la perdurante assenza di Montalto ma seppure ha sprazzi nelle ultime uscite ha dimostrato di essere in grado di ritrovarsi. Con il suo punto di riferimento offensivo a disposizione sarà ancora più facile.

Mister Cangelosi non potrà recuperare i registi Toscano e Proietti ma con Damian disponibile confermerà il suo classico 4-3-3. Ci vuole provare la Casertana a bissare il successo dell'andata sulla capolista che ha perso solo un'altra volta in campionato, ed è anche fiduciosa di riuscirci.

Per motivi di prestigio, di classifica ed anche per mettere un po' di pepe sulla coda di un finale di campionato che può regalare grandi soddisfazioni anche ai playoff. Va rientrando l'emergenza infortuni ed una volta che Cangelosi avrà recuperato uno tra Proietti e Toscano in tutte le posizioni del campo ci sarà un interprete di ruolo. E archiviata qualche soluzione tattica di emergenza che non ha convinto, le speranze di rivedere il gioco sciorinato dalla Casertana nella seconda parte del girone d'andata sono concrete. A quella squadra non si possono porre limiti.