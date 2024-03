«Mancano dieci gare alla fine, la vittoria con la Turris ci ha consentito di guadagnare qualche punto su chi ci insegue, ma noi dobbiamo viverle con tranquillità, come parte di un grande sogno, e senza ossessione». Il diktat di Pagliuca è risuonato forte e chiaro, in città come nel gruppo: alla vigilia del secondo derby consecutivo al Menti, lunedì sera con la Casertana (ore 20.30, diretta RaiSport). Serenità ed entusiasmo nell'ambiente stabiese: anche il Benevento, ora a sette lunghezze dalla capolista sembra fare meno paura del solito. «Sono tanti 58 punti - ricorda il tecnico - il +7 è un margine che ci deve consentire di andare in campo senza patemi. Un campionato intenso, mancano dieci turni, e dobbiamo essere bravi a mantenere la giusta calma. Questo gruppo ha grandi valori, sono convinto che sarà così».

APPROFONDIMENTI Giugliano, carica Bertotto: «Potenza è già il passato. Siamo vivi e concentrati» Juve Stabia, rinnovano Gerbo e Mignanelli Turris-Taranto, tutta la città spinge la squadra. E la società: «Pagamenti in regola»

«Ancora una settimana tipo, per la squadra, "benedetta" dal suo allenatore: «Quando abbiamo una settimana piena di lavoro i ragazzi riescono a dare sempre risposte positive. Qualcosina la concediamo quando giochiamo ogni tre giorni, ma sono convinto che sarà un bel finale. Abbiamo tutti il sogno di crescere, di migliorarci, e per inseguirlo dobbiamo vivere questi due mesi pensando solo alla Juve Stabia». Lunedì al Menti, dunque, arriva la Casertana, unica, prima del Catania, a battere la capolista, capace poi di un lunghissimo filotto - sedici risultati utili di fila - prima del nuovo ko in Sicilia. «Sedici turni senza sconfitte sono tanti, il segnale di una squadra che ha valori immportanti e che merita di occupare il posto dove siamo noi oggi».

Una sfida, quella di lunedì sera, che arriva in un momento topico per la Juve Stabia. Il Benevento scenderà in campo stasera con il Foggia, ritrovatosi nelle ultime giornate, e pronto ad essere un po' arbitro del torneo (i rossoneri saranno avversari della Juve Stabia il 17 marzo). Un successo dei sanniti, lanciati da due vittorie di fila con Picerno e Sorrento, metterebbe pressione alla squadra di Pagliuca. Diversamente, potrebbe mettere anche le ali ai gialloblu lunedì sera. Un campionato, insomma, che si gioca anche sui nervi, aspettando poi lo scontro diretto dell'8 aprile al Vigorito.

Per il derby con la Casertana non dovrebbero esserci grosse novità rispetto a quello con la Turris. La società ha dato carta bianca nella gestione del minutaggio e degli under all'allenatore, sperando in un finale in crescendo, così sia Andreoni che Meli potrebbero essere confermati al posto di Baldi e Romeo. Rientra Bellich al centro della difesa dopo il turno di squalifica, l'unico dubbio in avanti con Mosti e Piscopo a contendersi una maglia, col primo favorito. Già trecento i biglietti venduti fino a ieri a Caserta, per un derby che non ha più i connotati di "gara dell'amicizia" come un tempo, per qualche screzio tra le due tifoserie qualche anno fa, ma che non sembra preoccupare oltre il dovuto le forze dell'ordine: di qui la decisione del Gos di consentire l'accesso degli ultras casertani. Grande cornice sugli spalti. Potrebbe cadere il record di presenze al Menti, dopo i 4500 spettatori proprio contro la Turris.