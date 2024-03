Juve Stabia, rinnovano Gerbo e Mignanelli

Due rinnovi per cominciare a costruire il futuro, ancora con Pagliuca in panchina. La Juve Stabia ufficializza il prolungamento dei contratti di Mignanelli e Gerbo, le due "chioccie" dello spogliatoio stabiese, e lo fa in un momento topico del campionato, alla vigilia dell'importantissima sfida di lunedì sera con la Casertana al Menti.

«La S.S. Juve Stabia 1907 comunica il prolungamento del contratto con il difensore, classe '93, Daniele Mignanelli fino al 30 giugno 2025. Mignanelli ha sempre mostrato attaccamento alla nostra maglia e proseguirà il suo cammino con i colori giallo e blu.

La S.S. Juve Stabia 1907 comunica il prolungamento del contratto con il centrocampista, classe '89, Alberto Gerbo fino al 30 giugno 2025. Gerbo, nostro capitano, incarna alla perfezione lo spirito del Nostro club e proseguirà il suo cammino con i colori giallo e blu».