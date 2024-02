Dopo due giorni di riposo concessi dal tecnico Cangelosi, è iniziata ieri con una seduta pomeridiana di allenamento la marcia di avvicinamento al match contro la capolista Juve Stabia, prima di tre gare da disputare nello spazio di una settimana. Tipica seduta di inizio settimana (tutto traslato di un giorno poiché si giocherà lunedì) alla quale non hanno preso parte Proietti e Toscano. Il primo sta recuperando dal problema al collaterale del ginocchio emerso in occasione del match contro il Monterosi, mentre Toscano è ancora alle prese con una caviglia malandata ricordo di un duro contrasto di gioco nel derby di Avellino. A conti fatti, cabina di regia svuotata in termini di elementi per cui si spera almeno di recuperare Damian. L'ex Ternana, infatti, si è disimpegnato in questo ruolo in occasione della trasferta di Francavilla e le sue condizioni sembrano essere ormai in via di miglioramento.

Ieri Damian si è allenato regolarmente bissando il lavoro svolto 24 ore prima, nonostante il giorno di riposo, unitamente a Montalto. Scelta dettata dall'esigenza di recuperare la condizione poiché il problema alla costola che ha frenato Damian sembra ormai essere alle spalle, così come l'infortunio al polpaccio per Montalto. Da segnalare che assieme a Damian e Montalto, si è allenato anche il terzino Fabbri, gravemente infortunatosi al legamento crociato del ginocchio, che ha intrapreso la fase di recupero dall'infortunio, sebbene difficilmente si vedrà in campo prima della fine della stagione regolare. Ai playoff, chissà.

Già, i playoff, La nona giornata di campionato ha visto la Casertana, sesta, allungare decisamente sul Crotone, ora a quattro punti di distacco. Ciò significa che a prescindere da quanto accadrà nella prossima giornata la compagine rossoblu manterrà in ogni caso la posizione. Situazione che consentirà alla Casertana di affrontare la trasferta di Castellammare di Stabia senza particolari pressioni. Però, è chiaro che, stante anche la situazione in cui versa la Casertana con riferimento al capitolo infortuni, i favori del pronostico sono per buona parte favorevoli alla capolista che continua ad avere un andamento regolare tale da tenere, al momento, a debita distanza le inseguitrici, a partire dal Benevento, secondo a sette lunghezze.

È chiaro che in terra sannita facciano il tifo per la Casertana, sempre che, ovviamente, lo stesso Benevento faccia il proprio dovere nel match casalingo contro il rigenerato Foggia, reduce da tre successi di fila, l'ultimo dei quali contro il Crotone raggiunto e superato nei minuti finali. Tornando al confronto di Castellammare di Stabia, nel match dell'andata la Casertana si impose (2-1) centrando il secondo dei dodici risultati utili consecutivi che dalla zona a rischio della classifica l'hanno proiettata nelle zone nobili della stessa. Una situazione attuale che riflette in maniera quasi analoga quanto avvenuto proprio nel girone d'andata quando la Casertana nelle prime otto partite di campionato, cioè fino al derby perso in casa con l'Avellino, aveva racimolato appena otto punti, uno in meno rispetto a quanto verificatosi nel girone di ritorno. Ci si affida un po' alla cabala, ai corsi e ricorsi per augurarsi una nuova veemente risalita della Casertana in classifica, così come accaduto all'andata fino alla prima giornata del girone di ritorno.

Da segnalare che nella serata di ieri si è riunito il Gos i cui esiti saranno resi noti in giornata, per stabilire i dettagli finalizzati a rendere sicura la gara sotto il profilo dell'ordine pubblico. Il match del "Menti" non è stato inserito dall'Osservatorio del Viminale nelle partite a rischio, ma alla luce della fine dell'amicizia tra le due tifoserie l'attenzione sarà massima. Possibile una limitazione dei tagliandi d'ingresso per il settore ospiti destinati ai soli possessori di Fidelity card.