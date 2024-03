Crotone-Casertana 0-0, pari prezioso in Calabria

Pari della Casertana a Crotone. È il secondo clean sheet consecutivo, una bella notizia per i falchetti che restano sesti ma rosicchiano un punto al Taranto, sabato di scena al Pinto di Caserta. Bene in avvio i rossoblu, poi troppo spuntati nella restante parte di match contro un Crotone che non riesce a ritrovare il successo nonostante il ritorno di Zauli. Un ritorno che non ha spento la contestazione dello “Scida”, che ha fischiato prima e dopo la partita i calciatori del presidente Vrenna.

Inizio più che spavaldo da parte della Casertana (seguita da un centinaio di tifosi), che ha tratto beneficio dal clima di contestazione e dalla situazione atipica vissuta dal Crotone. In questa fase di transizione, i falchetti hanno provato a incunearsi, dominando il gioco nei primi dieci minuti e costruendo subito diverse palle gol con Curcio e Tavernelli già dopo due minuti, poi ancora con l’ex attaccante della Triestina con un destro a giro deviato in angolo da Zanellato. Nella ripresa clamoroso errore di Montalto e Crotone pericoloso, soprattutto nel finale.