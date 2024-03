Benevento-Foggia 1-0: Lanini e tanta sofferenza per la vittoria

Con fatica e sudore il Benevento supera il Foggia al Vigorito. A decidere è il gol ad inizio ripresa di Lanini, poi tanta sofferenza per i giallorossi fino al 95’. Sono tre punti pesantissimi, per il momentaneo meno quattro dalla capolista Juve Stabia, impegnata lunedì contro la Casertana.

Come sempre non mancano le sorprese nell’undici iniziale di Auteri. Simonetti gioca sulla fascia sinistra, parte dalla panchina Masciangelo. In avanti c’è Bolsius con Ciciretti e Lanini. Terranova sostituisce Pastina dietro, Capellini fa il braccetto mancino. All’8’ Lanini calcia alto in corsa un bel cross di Berra. Al 13’ il Foggia sfiora il vantaggio: Millico calcia dal limite, Paleari devia sul palo, poi è super sul tentativo di Santaniello. Al 31’ cross Improta e stacco di Simonetti, palla alta. Poco dopo Marino calcia alto. Al 41’ Lanini perde palla a centrocampo e fa partire il contropiede foggiano, Schenetti arriva al tiro, Paleari c’è. In pieno recupero Salines sfiora il gol di testa. Finisce senza gol la prima frazione.

Cominciano forte la ripresa i giallorossi: Berra svetta su corner, Perina para con i piedi. Al 10’ la strega sblocca il risultato: Improta imbuca per Lanini che batte Perina in uscita. Ciano rileva Ciciretti. Poco dopo dentro anche Marotta e Carfora per Bolsius e Lanini. Al 27’ Riccardi sfiora il pari con un sinistro in area. Auteri si copre nel finale, Viscardi rileva Pinato. All’88’ il Foggia sfiora il pari. Salines va via a destra e crossa, Paleari smanaccia, palla che arriva a Millico che calcia a botta sicura, decisiva la deviazione di Berra.

Altro brivido nel recupero sul sinistro largo di Di Noia. Triplice fischio e gioia giallorossa.