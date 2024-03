Sorrento-Potenza 1-1: il pareggio di Colombini nel finale

Alla fine il carattere e la determinazione della squadra rossonera hanno consentito al Sorrento di riequilibrare le sorti della partita con una zampata di Colombini nei minuti di recupero.

Il Potenza era passato in vantaggio al 15' della ripresa con una rete di Caturano, lesto ad incunearsi nell'area piccola davanti a Del Sorbo. Inutili le proteste del Sorrento per un presunto fuorigioco, che portano all'espulsione dell'allenatore rossonero Maiuri.

Il Sorrento cerca con coraggio di riequilibrare le sorti della gara e al 48' trova il guizzo vincente con Colombini subentrato a Loreto alla mezzora della ripresa.

Un risultato tutto sommato giusto tra due squadre che non si sono risparmiate, una partita combattuta, agonisticamente valida.

Il paradosso per il Sorrento, costretto a giocare in “casa” sul campo del Potenza. Il pareggio consente, tuttavia, alla squadra rossonera di rimanere nell'orbita playoff. Giovedì, intanto, il calendario riserva un turno infrasettimanali in trasferta a Teramo sul campo del Monterosi.