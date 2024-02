La vittoria sfuma nel finale: Monterosi-Avellino 1-1

In vantaggio per buona parte della gara, l’Avellino viene beffato nel finale dal Monterosi.

I padroni di casa riescono ad acciuffare l’1-1 al 87esimo minuto, sfruttando la superiorità numerica a causa dell’espulsione di De Cristofaro per doppia ammonizione.

I lupi erano andati in gol con Patierno dopo dieci minuti dall’avvio della partita. Poi hanno provato a segnare ancora, andando vicini al raddoppio almeno in un paio d’occasioni. Nella ripresa la musica è cambiata. Il Monterosi è salito in cattedra. Ghidotti ci ha messo una pezza, con tre interventi da incorniciare. Fino alla beffa del finale. Un secondo tempo molto nervoso: i vari cartellini gialli ne sono la conferma. Un punto che scontenta la squadra biancoverde.

MONTEROSI-AVELLINO: 1-1

MONTEROSI (3-5-2): Rigon; Tartaglia (12' st Crescenzi), Mbende, Sini; Verde (1' st Di Francesco), M.

Gori, Scarsella, Gavioli (29' st Silipo), Crivello (33' st Di Renzo); Eusepi (33' st Rossi), Vano. A disp.: Santilli, Coronas, Bittante, Tolomello. All.: Scazzola.

AVELLINO (4-3-3): Ghidotti; Cancellotti (40' st Llano), Rigione, Frascatore, Liotti (22' st Cionek); De Cristofaro, Armellino, Rocca; Sgarbi (40' st Russo), Patierno (38' pt G. Gori), D'Ausilio (22' st Ricciardi). A disp.: Pane, Pizzella, Mulè, Pezzella, Marconi. All.: Pazienza.

ARBITRO: Delrio di Reggio Emilia.

MARCATORI: 10' pt Patierno (A), 42' st Vano (M).

NOTE: spettatori 1.000 circa. Espulso: al 34' st De Cristofaro (A) per doppia ammonizione. Ammonito: Armellino (A), Eusepi (M), Sgarbi (A), Crivello (M), Vano (M), M. Gori (M). Angoli: 1-6.