Benevento-Sorrento, Auteri: «Avversario difficile. C'è abbondanza, ho tanti dubbi»

Al Vigorito arriva la matricola terribile Sorrento. Match trappola per il Benevento di Auteri che cerca il nono risultato utile di fila. L'allenatore giallorosso, in conferenza prepartita, ha avvertito i suoi.

«Il Sorrento gioca un buon calcio, ha fatto tanti punti nelle ultime partite. È una squadra che accetta il confronto, è organizzata, ha buone individualità e una buona organizzazione di gioco. Metterò in campo un Benevento con la faccia giusta. È un momento della stagione in cui si decide il percorso finale».

L’allenatore siciliano recupera Lanini e Ciciretti che si sono messi alle spalle lievi problemi fisici: «Lanini sta bene, è stato solo a riposo precauzionale. Ciciretti è cresciuto tanto fisicamente e ora è pronto, è un’arma in più.

Ho molti dubbi perché abbiamo tanti calciatori. In mezzo al campo abbiamo quattro giocatori, Agazzi, Talia, Pinato e Nardi, ma ho anche altri che possono fare quel ruolo.

Pinato e Nardi hanno maggiore fisicità, Agazzi e Talia però stanno molto bene. Non sarà facile scegliere. In difesa non so se giocherà Capellini o Terranova, tatticamente sono uguali, ma hanno caratteristiche fisiche diverse. Le mie scelte sono sempre orientate all’avversario».