Benevento-Sorrento, difesa inedita nel derby per i rossoneri

Sarà un Sorrento inedito, domani sera (ore 20.45) a Benevento. Per Maiuri, un ex che ha lasciato un buon ricordo da calciatore nel capoluogo sannita, una formazione dettata dal giudice sportivo e dall'infermeria, piuttosto che da scelte tecniche, per le squalifiche dell'attaccnte Martignago, dei due centrali difensivi Blondett e Fusco, dell'infortunato Kolaj. In dubbio anche Loreto. In pratica una difesa nuova di zecca.

I due centrali in campo saranno Di Somma e Morichelli.

L’ex paganese ha già sostituito Blondett nella gara con il Crotone, per Morichelli sarà l’esordio in maglia rossonera. Arrivato nel mercato suppletivo dal Perugia, dove ha giocato nella prima parte della stagione collezionando quattro presenze, l’ex grifone, nato a Marino il 25 luglio del 2002, è cresciuto nel settore giovanile della Roma (37 presenze in Primavera). Raul Morichelli ha giocato lo scorso anno in Grecia (Super League 2) con la squadra B del Paok Salonicco (16 apparizioni) prima di esordire tra i professionisti in Italia, quest’anno, con il Perugia.

«Sarà un appuntamento importante - spiega Morichelli -, sono pronto a debuttare con la maglia del Sorrento. Un esordio impegnativo, ma nello stesso tempo stimolante. A Sorrento mi sono ambientato presto, ho trovato un ambiente splendido sia nello spogliatoio che nella città. Spero di poter dare una mano importante a questa squadra per proseguire il cammino positivo percorso fino a questo momento».

Fedele al 4-3-3, Maiuri potrebbe affidarsi a Colombini come l'eventuale sostituto di Loreto. Per sostituire Martignago, invece, il tecnico rossonero ha ampia scelta tra Badje, Scala, se non sarò possibile recuperare Kolaj. Torna a disposizione Cuccurullo, ex Primavera del Benevento, che completerà il centrocampo con il capitano La Monica e il regista De Francesco.