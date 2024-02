Potenza-Giugliano, Bertotto alla vigilia: «Ho ancora dubbi sulla formazione»

«Il percorso di crescita prosegue. Con il Potenza non sarà facile: i nostri avversari sono assestati di punti, ma abbiamo preparato bene la gara».

Valerio Bertotto, alla vigilia dell'impegno in casa dei lucani, non scioglie gli ultimi dubbi di formazione e non anticipa mosse e strategie tattiche: «Non voglio dare vantaggi ai miei avversari - aggiunge nella conferenza stampa tenutasi oggi al De Cristofaro di Giugliano - Quanto all'undici titolare, ho ancora qualche dubbio».

Menna e Yabre potrebbero rientrare nell'undici titolare. Se così fosse, scivolerebbero in panchina Valdesi e Oyewale. Ancora out per infortuni Giorgione, Diop e Barba. Il tecnico dei tigrotti ha però chiarito che per Giorgione e Barba il «pieno recupero è solo questione di pochi giorni». Il match con il Potenza è in programma domenica alle 18,30.