Juve Stabia-Turris, Pagliuca torna in panchina: «E ora fuori la cazzimma dello stabiese»

Per la prima volta senza Bellich (squalificato), ma col pieno recupero di tutti gli effettivi, la Juve Stabia è pronta per il derbyssimo in programma domani sera al Menti con la Turris. In panchina torna Guido Pagliuca, dopo due turni di stop coincisi con un solo punto in classifica e lo stop di Catania dopo 16 risultati utili di fila.

«Voglio una squadra che giochi con la “cazzimma” dello stabiese, che sappia essere cinica, magari meno bella, ma votata al sacrificio, tutti uniti per centrare un risultato importante.

Stiamo bene sotto l’aspetto fisico, finalmente con una settimana di lavoro in gruppo, e sono convinto che faremo bene. Giochiamo per il nostro pubblico, la nostra curva, in un derby che, lo sappiamo, è molto sentito».

Folino sembra il papabile in difesa, anche se la soluzione Andreoni centrale al fianco di Bachini non è da escludere. Pagliuca lancia anche Meli a centrocampo: «Sta bene, aveva avuto qualche problema fisico, ma ora ho rivisto il calciatore che serve alla Juve Stabia».

La sua presenza in panchina potrebbe essere fondamentale: «Io sono l'ultima ruota del carro, ho un grande gruppo, un grande staff, sono a disposizione dei ragazzi e spero di poter dare il mio contributo in un derby così sentito. Affrontiamo una buona squadra, che sta bene e che ci darà filo da torcere, ma siamo pronti».