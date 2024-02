Casertana di nuovo al cardiopalma: 2-1 al Brindisi in pieno recupero

Vittoria con merito ma anche troppa sofferenza per la Casertana che solo nel recupero piega la resistenza del Brindisi fanalino di coda. Cangelosi torna al 4-3-3 ma ancora una volta rinuncia al centravanti scegliendo il tridente leggero.

Al Pinto i falchetti giocano bene, dominano il possesso di palla ma faticano a creare occasioni. Ci pensa Tavernelli a sbloccare la gara sul finire di primo tempo: grande azione personale e tiro da fuori area che lambisce il palo. Uno a zero all'intervallo. In avvio di gara i padroni di casa cercano di gestire ma il Brindisi ha bisogno di punti e non molla.

Primo squillo al 12' con una punizione di Petrucci che colpisce la traversa. Ospiti pericolosi ancora su calcio paiazzato con il subentrante Vantaggiato. La Casertana agisce di rimessa, ancora in contropiede a guida di Tavernelli ma la conclusione di Galletta viene respinta sulla linea.

Il Brindisi pareggia a pochi minuti dalla fine: ancora punizione, ancora Petrucci che beffa Venturi sotto la barriera.

I padroni di casa si riversano in avanti e ad un amen dal triplice fischio trovano il definitivo vantaggio: percussione in area del giovane Galletta e tocco per Rovaglia che subentrato, come contro il Monterosi, la decide nel recupero.