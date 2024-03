Doppio Lanini, Benevento corsaro a Potenza

Il Benevento risponde alla vittoria pomeridiana della Juve Stabia, espugnando senza troppi patemi il Viviani di Potenza. A decidere la doppietta di Lanini. I giallorossi tengono il meno sette dai gialloblu e allungano sul Picerno. Senza Pastina, Auteri conferma Berra, Terranova e Capellini in difesa. Sorpresa Karic accanto a Nardi. In avanti tornano Ciano e Starita, al posto di Ciciretti e Bolsius. Inizio positivo del Potenza. I lucani segnano al 9’, ma Caturano era in fuorigioco.

Il Benevento si fa vedere solo con un tiro cross di Nardi al 17’.

Al 22’ sponda di Berra per Capellini che col sinistro calcia però alle stelle. Al 32’ i giallorossi passano: Simonetti accelera a sinistra e duetta con Starita, palla che arriva a Lanini che fulmina Alastra col destro. Al 38’ il Benevento raddoppia ancora con Lanini che batte al volo il portiere potentino col destro, su una bella palla di Starita. Giallorossi avanti al riposo.

Come ad inizio match, anche nella ripresa il Potenza prende campo, ma il Benevento non soffre mai. Al 23’ Auteri toglie Ciano e inserisce Bolsius. Al 72’ Karic lancia Simonetti a sinistra, palla in mezzo per Starita che calcia però a lato tutto solo. Due minuti dopo Paleari deve parare un difficile tiro dal limite di Candellori, poi Hadziosmanovic calcia a lato sulla respinta. Al 78’ dentro Masciangelo e Carfora per Lanini e Starita. Nel finale entrano anche Pinato e Viscardi per Karic e Berra. Terranova va vicino al tris di testa. Nessuna sofferenza fino al triplice fischio.