Colpo grosso della Juve Stabia che espugna Latina

Una Juve Stabia dai due volti, spumeggiante nella prima frazione, arcigna e cinica nella ripresa, espugna il “Francioni” di Latina al termine di una gara rocambolesca costata, però, l’ennesima espulsione al tecnico Guido Pagliuca che salterà così la sfida di lunedì sera col Taranto al Menti.

Primo tempo di marca stabiese, dunque, dopo tredici minuti Adorante si conferma l’acquisto più azzeccato di tutto il mercato di serie C, ed è lesto ad approfittare dello svarione di Fasolino, anticipandolo e depositando in rete per l’1-0 della Juve Stabia.

Latina che accusa il colpo, ed al 13’ va persino sotto di due reti. Ancora Adorante, all’ottavo sigillo personale in undici gare in gialloblù, il mattatore. Cross dalla sinistra di Piscopo, schiacciata di testa del bomber che gela l’impianto laziale.

Il Latina trova solo due tiri oltre la traversa, ma ritorna in corsa in avvio della seconda frazione. Crecco fallisce dapprima a due passi dal palo il tocco dell’1-0, ma sul calcio d’angolo che ne scaturisce (8’) è più veloce di tutti ed anticipa anche Thiam sulla girata a rete di Fabrizi sul cross di Del Sole.

Juve Stabia che prova a gestire, ma al 22’ prima l’infortunio a Bellich, poi l’espulsione del tecnico fanno tremare gli oltre mille stabiesi al seguito. A mandare in ghiaccio la sfida il 3-1 di Meli che, al 35’, inventa il diagonale dalla sinistra che spegne ogni speranza del Latina di Fontana.