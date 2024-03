Il calendario non concede sosta e dopo appena tre giorni dal derby con la Juve Stabia per la Casertana è già tempo di scendere in campo. Stasera al Pinto (ore 20.45) per l'ultimo turno infrasettimanale del campionato è di scena l'Audace Cerignola con il chiaro e scontato obiettivo per i rossoblu di riprendere il discorso vittoria per consolidare la propria posizione in classifica in ottica playoff. «Non è che ci sia stato tanto tempo per recuperare dice il tecnico Cangelosi sia dal punto di vista mentale che fisico. Una partita come quella di Castellammare di Stabia lascia delle scorie, oltretutto il Cerignola ha avuto un giorno di riposo in più. Speriamo comunque di disputare una buona partita». Nove giornate ancora da disputare, di cui cinque in casa. Siamo ormai entrati nella fase in cui tutte le partite assegnano punti pesanti. «Adesso si entra nella fase più calda del campionato - continua Cangelosi - ogni partita assume una certa importanza. Noi dobbiamo cercare in tutti i modi di confermare e possibilmente migliorare la posizione raggiunta».

Cangelosi deve fare i conti con le assenze degli infortunati Proietti e Toscano alle quali si aggiunge quella di Celiento, fermato per una giornata dal giudice sportivo per raggiunto limite di ammonizioni. Novità in vista sotto il profilo dello schieramento tattico oppure si proseguirà su quelli che sono gli schemi preferiti dallo storico ex secondo di Zdenek Zeman? «Dal punto di vista tattico le novità sono poche sottolinea perché, nei limiti del possibile, si cerca sempre di perseguire quella che è l'idea di base della squadra. Del resto, non è la prima volta che, ad esempio, giochiamo senza Celiento, per cui la sua assenza non va a inficiare quelli che sono gli aspetti organizzativi del gioco. Riguardo all'impiego dei giocatori, poi, bisogna valutare tante cose, non ultimo il fatto di aver avuto diversi impegni ravvicinati tra loro nell'ultimo periodo. Tra i tanti aspetti da prendere in considerazione anche quello di adottare un turnover più o meno ampio».

Qualche novità, sebbene non proprio significative, ci saranno nell'undici iniziale. In difesa Bacchetti dovrebbe tornare titolare nella mattonella di centrosinistra, mentre Soprano dovrebbe vincere il ballottaggio con Sciacca, peraltro entrato in diffida, al posto di capitan Celiento. A centrocampo spazio per Deli, tenuto in panchina contro la Juve Stabia per un sopraggiunto improvviso problema fisico accusato nelle ore precedenti l'inizio della partita. Ieri l'ex Catania ha sostenuto l'intera seduta di rifinitura per cui dovrebbe essere regolarmente in campo. In attacco, infine, spazio a Curcio con Tavernelli preferito a Carretta. Casertana, quindi, in campo con Venturi in porta; Calapai, Soprano, Bacchetti e Anastasio in difesa; Casoli, Damian e Deli a centrocampo; Ravernelli, Montalto e Curcio in attacco.

Intanto, proseguono le indagini da parte della Questura di Napoli, territorialmente competente, per individuare i responsabili dei disordini avvenuti nel post partita di lunedì a Castellammare di Stabia. Al momento non giungono notizie relative ad arresti, anche se è probabile che nei prossimi giorni si saprà qualcosa di più. Di certo, oltre all'arrivo dei Daspo, è che la giustizia sportiva ha messo nel mirino la tifoseria casertana tanto che si paventa un possibile divieto di trasferta fino al termine della stagione. Anche il giudice sportivo, infatti, si è riservato ogni provvedimento in ordine al comportamento tenuto dai tifosi rossoblu durante la partita.