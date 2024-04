Curcio-Montalto: con il 4-2-3-1 cresce l'intesa e tornano i gol. A Foggia, come il 17 marzo contro il Francavilla i due bomber della Casertana hanno segnato nella stessa partita. Prima, era capitato solo altre tre volte, sempre nel girone d'andata, l'ultima contro il Giugliano a dicembre e poi ancora contro Francavilla e Foggia prima del giro di boa. Insomma, sarà pure un caso, ma così spesso, nella stessa partita, Curcio e Montalto raramente avevano segnato.

Merito di una ritrovata condizione generale della squadra ma anche di un'intesa tra i due che va crescendo man mano che il numero di partite consecutive giocate insieme aumenta. L'infortunio di Montalto a inizio girone di ritorno ha certamente rallentato il processo di consolidamento del feeling tecnico tra i due, ma anche il cambio di modulo ne favorisce la coesistenza in campo.

Con il tridente Curcio era relegato al ruolo di esterno (o di centravanti quando il collega di reparto era assente) ma oggi che gioca da trequartista è sempre vicinissimo a Montalto e l'intesa calcistica tra i due non può che beneficiarne.

Si cercano spesso, lungo quella immaginaria linea verticale che unisce la riga di metà campo al rettangolo dell'area di rigore avversaria. Si scambiano di posizione o si affiancano davanti al portiere avversario per ricevere i cross degli esterni Tavernelli e Carretta o dei terzini Anastasio e Calapai. A volte si pestano ancora i piedi ma sono un tandem di primo livello anche così: la somma dei gol realizzata dai due fa 23 (13 Curcio, 10 Montalto) come poche altre coppie gol in serie C. E l'impressione è che con il nuovo modulo scelto da Cangelosi e la ritrovata forma fisica possano fare ancora meglio in ottica playoff. Soprattutto perché, come testimoniano l'abbraccio e i sorrisi reciproci dopo i gol a Foggia, Curcio e Montalto a giocare insieme stanno pure cominciando a divertirsi: e non guasta mai. Si può puntare forte sulla coppia gol della Casertana che nel girone di ritorno ha segnato più o meno quanto in quello di andata, ma ha ancora tre partite per migliorare e le possibilità di farlo grazie alla rinnovata vena dei suoi due bomber più prolifici.

I recuperi

Insomma, un'altra buona notizia in vista del finale di stagione e del post season, insieme a quella dei rientri di due calciatori fondamentali come Toscano e Proietti. Dopo tre giorni di riposo e la vittoria contro il Foggia, oggi la Casertana torna ad allenarsi per preparare la sfida di domenica alle 18.30 contro il Picerno. Si giocherà al "Pinto" e con i Distinti chiusi il secondo dei cinque scontri diretti (dopo Taranto, Foggia e i lucani, quelli successivi sono con Giugliano e Sorrento) che devono condurre i falchetti al post season, già matematicamente conquistato, nella miglior posizione di classifica possibile. L'obiettivo sono i tre punti, da conquistare, però, attraverso una crescita nel livello di concentrazione e concretezza, che a Foggia è stato troppo basso. Lo ha sottolineato anche mister Cangelosi che, nonostante la vittoria per 2-0 conquistata allo "Zaccheria", ha storto il naso per la mancanza di cinismo dei suoi in una partita che bisognava chiudere prima vista l'inferiorità numerica dell'avversario maturata dopo appena quattro minuti.

Per fare qualcosa di davvero importante bisogna crescere anche sotto questo aspetto e il tecnico lo sa. Ne parlerà con i suoi alla ripresa degli allenamenti che sarà anche l'occasione per fare il punto della situazione sulla condizione fisica di Proietti. L'ex Ternana si è fatto male al ginocchio a Catania a febbraio e solo la settimana scorsa ha ripreso a correre sul prato sintetico del "Pinto". In questi giorni dovrebbe intensificare il livello degli allenamenti per farsi trovare pronto per una convocazione, anche perché tra i centrocampisti mancheranno Matese e Damian, squalificati dal giudice sportivo per aver esaurito il bonus di ammonizioni. Cinque giorni a disposizione di mister Cangelosi per decidere chi comporrà la cerniera di mediana con Toscano e Casoli che al momento sembrano in vantaggio su Deli.