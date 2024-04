Benevento-Juve Stabia, Castellammare prepara la festa promozione: Menti aperto a mezzanotte

Sono 914 i tagliandi venduti per il settore ospiti del Vigorito dopo la riapertura dei botteghini on line fino alle 14. Castellammare si prepara ad una serata di passione per la sfida tra il Benevento e la Juve Stabia, con la speranza della festa promozione al triplice fischio.

Per l'occasione la società ha reso nota, on collaborazione con il Comune, l'apertura straordinaria del Romeo Menti per accogliere la squadra di Pagliuca al ritorno dalla trasferta sannita.

«La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, per questioni di ordine pubblico e per lasciare libere le strade della città di Castellammare di Stabia, soprattutto per eventuali emergenze, nel caso in cui il nostro sogno diventi realtà, di comune accordo con il Comune di Castellammare di Stabia, la squadra arriverà allo stadio Romeo Menti dopo il match e ci sarà l’apertura delle Tribune Quisisana e Monte Faito, poco dopo il fischio finale.

L’arrivo è previsto poco dopo la mezzanotte».