Manca solo un punto alla Juve Stabia, con quattro partite a disposizione, per raggiungere Itaca. Ovvero la serie B, che il tecnico Guido Pagliuca ha sempre evitato di nominare per scaramanzia, preferendo appunto la metafora dell'isola di Ulisse, dove i gialloblu tornerebbero dopo quattro anni. L'ultima avventura in cadetteria risale alla stagione 2019-2020, il nuovo passaporto è pronto ormai da settimane. A timbrarlo oggi potrebbe essere proprio il Benevento, la diretta inseguitrice - distante undici punti - della capolista, che stasera al Vigorito (ore 20.45, diretta Raisport) proverà a rovinare la festa stabiese. Se ci riuscisse, il prossimo matchpoint gialloblu sarà lunedì 15 aprile al Menti contro il Crotone, l'occasione per fare festa con la propria gente.

La scaramanzia segna anche la vigilia della partita. Qualche bandiera sbuca solo al rione San Marco, davanti allo stadio Romeo Menti, ma per vedere i balconi traboccanti di drappi i tifosi aspettano il sigillo della matematica. Ufficialmente salta «per motivi logistici legati allo spostamento, senza trascurare gli allenamenti che ci porteranno alla gara» - come recita una nota del club - anche la conferenza prepartita di Pagliuca, ma in controluce non è difficile cogliere un'altra scelta scaramantica, per eludere le prevedibili domande sulla B.

Lo staff che cura la comunicazione della società, però, partorisce un video sui social: manco a dirlo, protagonista è Ulisse che naviga verso Itaca, prima della carrellata dei gol più emozionanti della trionfale stagione. Una cavalcata condotta sempre in testa, contro ogni pronostico. Solo qualche giorno fa il capitano Gerbo - uno dei rari senatori in una squadra giovanissima - raccontava che in ritiro ci si interrogava su quali potessero essere le cinque squadre da mettersi dietro, per evitare i playout. Pochi mezzi a disposizione, dopo che l'anno prima il patron Andrea Langella (insieme al fratello Giuseppe, oggi presidente del Nola in Eccellenza) aveva azzerato il pesante debito societario. Ma tante idee del giovanissimo - 28 anni da poco compiuti - diesse Matteo Lovisa, reduce dalla lunga esperienza a Pordenone, con tanti colpi a parametro zero.

In difesa la coppia Bachini-Bellich che già aveva giocato insieme a Lucca, a centrocampo Buglio e Leone, presi dal Siena come il tecnico Pagliuca. E a gennaio l'arrivo che spariglia le carte, quello del centravanti Andrea Adorante dalla Triestina (prestito con obbligo di riscatto), che firmerà dodici gol in 15 partite. Un gruppo che, rispetto all'ultima esperienza in B (retrocessione immediata, dopo un girone d'andata a ridosso dei playoff), stavolta non vivrebbe una stagione da meteora.

Ieri mattina la rifinitura al Menti, nel primissimo pomeriggio la partenza per Benevento. Tutti abili e arruolabili, Pagliuca con ogni probabilità sceglierà la formazione tipo, con un solo dubbio a centrocampo. In difesa Thiam, Andreoni, Bachini, Bellich e Mignanelli; a centrocampo Leone, Buglio (che torna dalla squalifica) e Meli favorito su Romeo; in avanti il trequartista Mosti dietro le punte Adorante e Candellone.

Per i tifosi stabiesi ingresso al Vigorito riservato solo ai possessori della fidelity card: botteghini aperti al Menti anche ieri mattina, ma l'esodo del tifo non sarà totale. Il dato finale di ieri sera dava (oltre a 1200 tessere) 868 biglietti venduti, sui 1399 posti del settore ospite a disposizione dei tifosi della Juve Stabia. Alle 22.30 il verdetto. Basterà un pareggio per far esplodere la festa di Castellammare, con il pullman della squadra che sarà accolto in viale Europa dai tifosi. «Che sta succedendo, non sto capendo niente» recita un coro della curva Sud ubriaca di gioia. Ma stasera si potrebbe anche impazzire di felicità.