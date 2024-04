Benevento-Juve Stabia: riaperta fino alle 14 la vendita dei biglietti per il settore ospiti

Ufficiale la riapertura della vendita dei tagliandi per la sfida di questa sera a Benevento. Un problema tecnico aveva impedito, nella serata di ieri, l'emissione dei tagliandi oltre gli 868 acquistati, in mattinata la società stabiese, che aveva intanto sottoscritto fino a 1200 tessere, ha ottenuto la possibilità di una riapertura fino alle 14 della vendita dei biglietti, sperando di arrivare così ad un numero maggiore di tifosi al seguito al Vigorito, in quella che potrebbe diventare una serata storica con l'eventuale promozione in B.

«La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che, da questo momento e fino alle ore 14 di oggi, sarà ancora possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti dello stadio Ciro Vigorito di Benevento per la gara Benevento-Juve Stabia che comincerà alle ore 20:30 di questa sera.

Il costo del tagliando è di 10 euro + prevendita e si potranno acquistare esclusivamente attraverso le ricevitorie Ticketone (Tabaccheria Muratori, via Napoli, 229, Castellammare di Stabia), solo se in possesso della fidelity card della S.S. Juve Stabia 1907».