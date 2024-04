Terzo giorno di riposo oggi per i giocatori della Casertana che domani riprenderanno la preparazione in vista del match casalingo con il Picerno. Casertana ormai certa dei playoff, un traguardo che all'indomani della notizia del ripescaggio avvenuta la scorsa estate e giunto a mercato ormai agli sgoccioli, pochi si aspettavano. E, invece, a tre giornate dal termine del girone di ritorno, la compagine rossoblu lotta per un posto al sole nella griglia che determinerà alla fine la quarta squadra che nella prossima stagione disputerà il campionato cadetto. «Una situazione che non immaginavo io, ma che non immaginava nessuno - dice Alessandro Degli Esposti, direttore sportivo della Casertana - In questo momento abbiamo la consapevolezza di avere un gruppo di qualità, per cui più che guardare indietro al percorso effettuato, guardiamo al futuro e alle prossime tre partite che potrebbero darci una posizione importante nella griglia dei playoff. Il nostro futuro, quindi, è il match di domenica contro il Picerno nel quale abbiamo la possibilità di distanziare una diretta concorrente. Alla fine, poi, tireremo le somme, come abbiamo sempre detto dall'inizio del campionato».

Degli Esposti guarda al futuro, ma anche al successo di Foggia che ha visto la Casertana fare l'en plein di vittorie in terra pugliese. Argomento principale, l'espulsione dell'ex rossoblu Tascone che, proprio all'alba della partita, ha agevolato il compito alla Casertana. «Al di là delle comprensibili recriminazioni da parte avversa dice Degli Esposti il direttore di gara ha applicato giustamente il regolamento per un intervento a gamba tesa sul ginocchio di un giocatore che in quel momento era in possesso palla. Posso comprendere le recriminazioni del Foggia, ma alla fine il successo è stato meritato. Magari nel primo tempo non siamo stati brillantissimi sotto il profilo della manovra, mentre nel secondo tempo abbiamo fatto sicuramente qualcosa di più». Successo meritato, quindi, anche se nel post partita lo stesso tecnico rossoblu Cangelosi non si è mostrato particolarmente soddisfatto della prestazione fornita dalla sua squadra.

«Rispetto a determinate prestazioni - dice Degli Esposti - siamo stati un po' farraginosi nella costruzione della manovra, con particolare riferimento alla prima frazione di gioco. Nella ripresa, però, la squadra si è sciolta dominando in lungo e in largo, concedendo pochissimo al Foggia. È vero che non abbiamo costruito tanto come è nostra abitudine fare, ma dobbiamo considerare anche il fatto che non possiamo avere la presunzione di farlo in ogni partita. Venerdì abbiamo avuto la maturità di saper aspettare il momento giusto per colpire, di vincere le partite sporche senza necessariamente aver dominato l'avversario».

Dalla partita dello Zaccheria, comunque, arrivano segnali positivi. «Sono 4 partite che non subiamo reti prosegue e in più abbiamo ritrovato una condizione fisica sicuramente migliore rispetto a un mese e mezzo fa. Abbiamo recuperato un giocatore importante come Toscano che negli ultimi 20 minuti del match di Foggia ci ha dato una grossa mano. Ritroveremo in settimana un altro elemento fondamentale per il nostro gioco come Proietti. In più possiamo contare su un reparto offensivo importante con Curcio e Montalto che continuano a segnare, ma anche elementi come Tavernelli e Carretta che, sebbene a digiuno di reti, stanno dando una forte mano alla squadra in questo momento».

Degli Esposti, nel citare gli ultimi quattro giocatori, implicitamente esprime la sua personale approvazione al 4-2-3-1, il modulo che nelle ultime quattro partite ha portato 10 punti e nessuna rete subita. «In questo momento siamo un po' più solidi dice Degli Esposti anche perché abbiamo una qualità di rosa che può adottare qualsiasi modulo a seconda dell'avversario che abbiamo di fronte. In questo periodo, potendo contare sul recupero di un po' tutti gli elementi della rosa, il nostro allenatore potrà avere a disposizione un ampio ventaglio di soluzioni, cosa importante in vista dei playoff, su cui avremo modo di concentrarci appieno, non prima delle tre partite che mancano alla fine della stagione regolare».