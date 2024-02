Turris, tutti recuperati per lo Stabia: «Più sereni ma dobbiamo migliorare»

Rifinitura pre-derby per la Turris, attesa domani al Menti di Castellammare. Buone nuove dall’infermeria per Menichini, che contro la capolista Juve Stabia recupera praticamente tutti gli effettivi, Maniero compreso, che «sarà convocato», spiega il tecnico a margine della seduta del Liguori.

Reduce dal fondamentale successo interno contro il Potenza, per la Turris l’imperativo resta quello già ribadito a più riprese dal tecnico: «Dobbiamo essere molto più lucidi nella fase conclusiva. Stiamo lavorando per migliorare sotto questo punto di vista. Quando la classifica è un po’ deficitaria, come in questo momento, ci sta pure che la voglia di fare gol faccia perdere qualcosina in termini di lucidità».

Settimana all’insegna della fiducia in ogni caso, per il gruppo: «L’abbiamo vissuta serenamente, concentrandoci sul presente.

Il passato dobbiamo lasciarcelo alle spalle, con la consapevolezza che il campionato è ancora molto lungo. Noi adesso dobbiamo pensare ad andare in campo facendo la nostra gara, cercando di esaltare le nostre qualità in fase di non possesso mentre in quella di non possesso bisogna continuare ad avere la solidità delle ultime partite».

Iniezione di fiducia, esperienza e personalità anche dagli ultimi innesti del mercato di gennaio: «Vero, chi è arrivato nella sessione di mercato invernale si è integrato molto bene col gruppo. Va anche detto che anche i risultati ci hanno dato una mano in questo mix, perché sette punti in tre partite portano serenità, voglia di esprimersi e di dimostrare che si hanno dei valori. Tutto questo aiuta a far cresce tutto il gruppo che alleno».