Il Sorrento è la squadra più giovane del girone C: media età 24.5

Dopo ventinove turni di campionato, il Sorrento ha l’età media più giovane del girone C di Serie C con 24.5.

Si tratta di una grande soddisfazione per il club rossonero in ciascuna delle sue componenti: la società che ha sempre creduto in un calcio sostenibile, la direzione sportiva e l’area tecnica che hanno allestito un gruppo competitivo che è un mix di calciatori esperti e di prospettiva, l’allenatore Maiuri che senza avere remore di alcun tipo non ha esitato a mandare in campo i suoi “virgulti” ed ovviamente i nostri ragazzi - più e meno giovani - che stanno contribuendo a far sì che il Sorrento sia una realtà sempre più apprezzata nel panorama del calcio professionistico.

La squadra rossonera, intanto, si prepara alla trasferta di domani a Teramo sul campo del Monterosi Tuscia. Squalificato Maiuri, in panchina andrà il vice Scotto.