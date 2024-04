Benevento-Latina, Auteri in conferenza stampa: «In campo con determinazione. Calcioscommesse? Per noi non cambia nulla»

Quattro partite senza vittorie sono troppe e domani contro il Latina il Benevento è chiamato alla reazione anche per consolidare il terzo posto. «Sono più tranquillo adesso che dopo le partite con Cerignola, Messina e anche Foggia, dove mi sono molto arrabbiato perché ci era mancata continuità, ha detto Gaetano Auteri in conferenza prepartita. Ora siamo in crescita, sebbene i risultati dicano il contrario. La squadra è in una forma di equilibrio mentale positiva perché la prestazione l’abbiamo fatta. La sconfitta fa male, ma i ragazzi l’hanno assorbita bene. C’è serenità, ma deve esserci anche determinazione per affrontare la partita col Latina».

Proprio dei nerazzurri Auteri non si fida perché «...è una squadra che rispetto all’andata è decisamente cambiata in meglio. È pericolosa, perché gioca a calcio e lo fa sempre, anche in modo continuo, senza mai rinunciare, così come non rinuncia alla proposta offensiva o quando riparte. È una partita che noi dobbiamo vincere, perché a due giornate dalla fine dobbiamo provare a fare bottino pieno e dovremo farlo mettendo in pratica ciò che abbiamo fatto in allenamento, aggiungendoci determinazione».

Per vincere però il Benevento ha bisogno di riprendere a segnare. In questo senso potrà essere importante il rientro di Lanini. Mancheranno però Ciciretti e Improta. «Lanini è pienamente ristabilito, ma è fermo da un mese e quindi la sua continuità nell’arco dei novanta minuti è da valutare – ha spiegato Auteri -.

Ci sono però anche altri giocatori, mi auguro che chi ha avuto un calo motivazionale possa tornare a darci una mano. Cercare le soluzioni è il mio dovere professionale. È vero che non abbiamo segnato, ma abbiamo creato tanto e su questo dobbiamo perseverare».

Il tecnico non ha nascosto che potrebbe cambiare qualcosa sul piano tattico: «È una cosa possibile vedere qualche accorgimento perché è mio dovere andare alla ricerca di possibili alternative, la difesa a quattro è quindi un’ipotesi”.

Chiosa anche sulla vicenda calcioscommesse che coinvolge Pastina: “Il ragazzo è tranquillo, ci dà garanzie e per noi non è cambiato nulla».