Per uno che esce, uno che entra. Se Lanini ha lasciato l'infermeria, ad entrarvi è invece Amato Ciciretti, dopo il contrattempo muscolare patito lunedì al «Partenio». In avvio di ripresa contro l'Avellino, il numero 99 aveva sentito tirare dietro la coscia sinistra; Ciciretti si è accasciato a terra, chiedendo immediatamente il cambio. A fine gara non era passata inosservata la borsa del ghiaccio applicata proprio sulla coscia sinistra. Nella mattinata di martedì l'ex Parma si è sottoposto a risonanza, che ieri mattina ha dato l'esito: lieve distrazione all'adduttore. Si temeva di peggio, anche perché il giocatore aveva già accusato un fastidio nella medesima zona prima del match col Monterosi, ma le buone sensazioni dei fisioterapisti e dello stesso Ciciretti nel day after del derby sono state confermate.

L'attaccante dovrà stare fermo un paio di settimane, salterà certamente il match con il Latina, non impossibile il recupero per quello contro il Catania. Ciciretti ha già iniziato le terapie per tornare certamente abile e arruolabile in vista dei playoff. Una perdita, quella del classe 93, che non fa piacere a Tano Auteri: il suo Benevento vive infatti un momento di innegabile difficoltà realizzativa, con appena un gol all'attivo nelle ultime quattro giornate. Con Auteri, Ciciretti aveva innanzitutto ritrovato la condizione fisica e, di conseguenza, la continuità mancategli totalmente nel girone d'andata, nel quale aveva raccolto la miseria di appena 2 presenze da subentrato, per appena 66' in campo. Nel girone di ritorno, il talento romano ha giocato 15 partite, 8 da titolare, segnando 4 reti, di cui 3 certamente pesanti contro Turris, Picerno e Giugliano, e servendo 2 assist.

A quota 4 marcature ci sono anche Ciano e Ferrante, ben 12 i gol di Starita, ma solo uno siglato da quando veste il giallorosso (gli altri 11 li ha segnati col Monopoli nella prima parte di campionato). Proprio da loro Auteri si aspetta segnali negli ultimi due match della regular season. Da due mesi a questa parte Ciano si è bloccato in zona gol e, nelle ultime tre partite, ha raccolto solo spezzoni; contro l'Avellino è stato propositivo l'ingresso di Ferrante che, dopo appena 23' (raccolti in una sola presenza, con 5 panchine e una tribuna a Teramo) tra la 28esima e la 34esima giornata, ha ritrovato un minimo di considerazione nelle gerarchie di Auteri, subentrando proprio contro gli irpini e la Juve Stabia. Maggiore l'impiego di Starita, che però è stato finora il lontano parente del giocatore ammirato in maglia Monopoli.

Ci sarebbero pure Marotta e Bolsius (2 reti per entrambi), che però Auteri sta includendo poco nelle rotazioni; Perlingieri ha fatto vedere buone qualità nella difesa della palla, ma ha mancato finora l'appuntamento con il gol, mentre Carfora continua ad avere il limite della poca fisicità.

La buona notizia per Auteri è certamente il recupero di Lanini, che ieri si è allenato in gruppo nella seduta a porte aperte all'«Imbriani». L'attaccante aveva già iniziato a lavorare sul campo prima del derby con l'Avellino, per il quale era stato convocato. Il problema alla caviglia è quindi alle spalle e l'ex Reggiana si candida per giocare dall'inizio contro il Latina.

Accusa ancora fastidio invece Improta (pure lui distorsione alla caviglia, ma meno grave rispetto a Lanini), che ieri ha lavorato in palestra. Sotto una pioggia battente Auteri ha testato ancora Simonetti largo a destra e il tridente Ciano-Ferrante-Lanini; non è da escludere una chance in difesa per Terranova, provato tra Berra e Pastina, visto che il Latina è solito giocare con unico terminale offensivo, ovvero Mastroianni. Lavoro atletico a parte per Rillo e Rossi, differenziato col pallone per Benedetti.