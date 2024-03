Juve Stabia-Casertana, Pagliuca chiede una prova di forza nel derby

Una gara maiuscola, una prestazione importante. Guido Pagliuca ha chiesto alla sua Juve Stabia massimo impegno, concentrazione per il derby di domani sera, al Menti (20.30) con la Casertana. Una sfida per vendicare la sconfitta dell’andata, un risultato importante alla luce del successo del Benevento sul Foggia che ha portato i sanniti di Auteri a meno quattro in classifica: «Non penso agli altri – ha ribadito l’allenatore stabiese -, mi piace guardare in casa mia, ai miei ragazzi. Si sono allenati tutti molto forte in settimana, sono convinto che sarà una partita ben diversa dall’andata, in cui dovremo metterci, come nelle prossime nove finali, tutto quello che abbiamo dentro. Il morso sul metro, il cuore, la grinta, la determinazione, ma anche la serenità di giocare a calcio, di goderci il momento. Le cose belle sono sempre difficili da conquistare, ma sono convinto che abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela fino alla fine».

Un cuore grande, il calore della tifoseria (che seguirà la squadra in massa anche a Latina giovedì sera), una Juve Stabia che vuole arrivare in fondo al traguardo: «A volte si può vincere una gara anche per la giocata del singolo – spiega Pagliuca -, a noi serve giocare da squadra.

Certo, in questo momento conta il risultato, ma senza prestazione è tutto più difficile. Sono convinto che la gente di Castellammare ci darà il consueto apporto, ormai hanno capito il grande cuore di questi ragazzi, i valori di questo gruppo, ed insieme ce la giocheremo fino alla fine».

Pochi problemi, qualche piccolo acciacco recuperabile, per il derby le indicazioni della vigilia inducono a credere nella conferma eccezion fatta per il ritorno di Bellich al centro della difesa, della squadra che ha saputo soffrire e battere la Turris la settimana scorsa: «Vedremo, l’importante non è chi gioca – conclude Pagliuca -, fin qui chiunque è stato chiamato in causa ha fatto la sua parte, quanto l’atteggiamento, e come si sta in campo. E sotto questo aspetto dormo sonni tranquilli».