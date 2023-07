Benevento, il mondo dell'impresa resiste: saldo positivo nel Sannio

In linea con l’andamento dell’intero sistema delle imprese italiane, anche l’Irpinia e il Sannio continuano a mostrare resilienza almeno per quanto riguarda la nati-mortalità imprenditoriale. I dati del secondo trimestre di quest'anno, infatti, evidenziano che le imprese registrate in provincia di Avellino sono 42.928 e 35.145 in quella di Benevento, con un saldo positivo tra aperture e chiusure di imprese che in Irpinia si attesta a 179 e nel beneventano a 133 unità. Il tasso di crescita medio delle due province è al +0,4%, in linea con il trend nazionale e regionale .È quanto emerge dall’analisi trimestrale Movimprese relativa al periodo aprile-giugno 2023, condotta da Unioncamere e InfoCamere sui dati del Registro delle imprese delle Camere di Commercio.

Il confronto dei dati di aprile-giugno 2023 con le precedenti rilevazioni genera però segnali di preoccupazione per il sistema produttivo, sia a causa del basso numero di iscrizioni di nuove imprese (515 in provincia di Avellino e 356 in provincia di Benevento), il secondo peggior risultato dell’ultimo decennio, superato solo da quello del 2022, sia per l’alto livello di cessazioni pari rispettivamente a 336 in Irpinia e 223 nel Sannio, con valori decisamente elevati almeno rispetto a quelli dell’ultimo triennio. Tra l'altro in entrambe le province si conferma la ditta individuale quella che registra il maggior numero di iscrizioni (rispettivamente 337 in provincia di Avellino e 206 a Benevento). Immediatamente dopo le società di capitale +159 in Irpinia e +136 nel Sannio.

Nel beneventano, infine, si registra un saldo negativo dal punto di vista della numerosità imprenditoriale nel settore dell’industria, che raggiunge il tasso più basso mai registrato negli ultimi dieci anni (-0,47%). In crescita viceversa il settore dei servizi (+1,14%), seguito da quello delle costruzioni (+0,55%) e del commercio (+0.20%). Sono inoltre 146 le imprese artigiane attivate nel secondo trimestre 2023 presso il registro Camera di Commercio Irpinia Sannio (di cui 98 ad Avellino e 48 a Benevento): nello stesso periodo del 2020, le iscrizioni di nuove imprese artigiane nelle due province erano pari a 355, ossia più del doppio del livello attuale.