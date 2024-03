Montoro, attentato a un avvocato, esplode bomba carta

Attentato ai danni di un avvocato di Montoro. Una bomba carta è stata lanciata contro l'auto della penalista Tiziana Teodosio, parcheggiata nel piazzale davanti casa.

La deflagrazione ha fatto scattare l'allarme. L'episodio si è registrato alla frazione Piano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del posto e gli artificieri. Non si sono avute conseguenze per le persone. Danni per la vettura, in sosta nell'area chiusa dell'immobile.

Si indaga in ogni direzione. Al momento non viene scartata alcuna ipotesi. Paura notevole per la penalista e per i residenti della zona.