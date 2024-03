Riaprirà oggi via Consalvo. L’ultimo sopralluogo, ieri mattina, ha dato esito positivo. Sessantacinque giorni dopo il primo cedimento generato dal collasso del sistema fognario, la strada di Fuorigrotta, determinante per lo scorrimento della viabilità dell’intero quartiere, tornerà percorribile alle automobili. Non potranno passare i pedoni, però, perché sono ancora in corso di completamento i lavori di risistemazione del marciapiede che si protrarranno ancora per una decina di giorni. Nel frattempo le persone potranno continuare a utilizzare il percorso messo a disposizione dal centro sportivo che si trova di fianco all’area vietata: «Dobbiamo ringraziare i vertici del club - dice con gratitudine il presidente municipale Sangiovanni - che senza indugio si sono messi a disposizione della cittadinanza per limitare i disagi di una situazione difficile».

Proprio Carmine Sangiovanni, il presidente della decima municipalità, era al cantiere di via Consalvo ieri mattina assieme al responsabile del servizio fognature di Abc, Edmondo Albano, e al comandante dell’unità operativa di Fuorigrotta della polizia Municipale, Alfredo Marraffino, per le ultime verifiche sui lavori appena completati, in vista del via libera per la riapertura.

Mancano ancora alcuni dettagli che saranno sistemati a strada riaperta. Ci sarà un ampliamento dell’area dei lavori sia all’incrocio con via Caravaggio che all’angolo della “Loggetta” dove sono stati notati dissesti stradali che andranno sistemati per avere finalmente una viabilità tranquilla, ma tutti i lavori avverranno senza mai chiudere la strada che tornerà percorribile e consentirà finalmente di ridurre il peso del traffico nelle altre zone di Fuorigrotta: «Il nostro grande ringraziamento va all’amministrazione, in particolare all’assessore Cosenza che fin dal primo giorno ha seguito con puntualità l’evolversi della situazione», dice con entusiasmo Sangiovanni.

Il 18 gennaio un piccolo sprofondamento impose la chiusura della strada e l’inizio di verifiche approfondite. Si scoprì che l’intero collettore della strada aveva ceduto e che i lavori sarebbero stati lunghi e complessi. Quei lavori sono, finalmente, terminati. Lunghi anche i lavori a via Morghen, anche se pure quelli sono al rush finale che porterà alla riapertura della strada prima della Pasqua, cioè entro dieci giorni. La voragine che si è aperta il 21 di febbraio è stata riempita totalmente già da una settimana, la sistemazione dei moderni blocchi del sistema fognario da rimettere in sesto, è in fase di completamento. Poi sarà solo il tempo di restituire forma al manto stradale, questione di pochi giorni.

Restano ancora in attesa gli inquilini sfollati dall’edificio di via Morghen 63 che attendono il completamento delle perizie sulla tenuta statica del palazzo, interessato da allagamenti dopo la voragine. Si tratta di 70 persone che hanno perso la loro casa ormai da più di un mese e sono alloggiate in b&b o presso amici e parenti; non hanno ottenuto sostegni né aiuti dall’amministrazione e hanno dovuto provvedere, a loro spese, allo svuotamento da detriti e fango della porzione travolta dell’edificio, per consentire l’accesso ai tecnici che dovranno firmare la perizia per rientrare in casa.

Due giorni fa c’è stato anche un altro allarme: nuove infiltrazioni all’interno del palazzo. Si trattava di un tubo dell’acqua che aveva ceduto per le sollecitazioni dei pesanti mezzi al lavoro sulla voragine: riparazione effettuata in tempi record. Nel frattempo arriva una buona notizia dalla parte bassa di via Solimena, vietata alle auto dall’11 febbraio quando venne individuato un dissesto. Dopo le riparazioni ai sottoservizi è stato concesso di nuovo il transito alle auto. Resta, però, il divieto di transito per i mezzi pesanti.