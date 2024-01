Guerra Ucraina, l'avanzata russa continua. «Progressi significativi a ​Bakhmut». Ecco cosa sta succedendo

Il comando supremo delle forze armate ucraine ha reso noto che, nonostante le perdite subite, le truppe russe continuano a progredire nella regione di Donetsk. Nell'area di Bakhmut, le forze armate del Cremlino hanno registrato progressi significativi nei pressi di Bohdanivka e Andriivka. La situazione è tesa anche in direzione di Avdiyiv, dove le forze ucraine stanno resistendo con successo agli sforzi nemici volti a circondare Avdiivka. Il rapporto afferma che le nostre truppe mantengono una difesa robusta e infliggono perdite rilevanti agli invasori durante i combattimenti in corso.

Ucraina, le operazione di soccorso dopo i bombardamenti nella zona di Odessa

Perché Putin sta limitando l'impatto della guerra

«La maggior parte delle vittime russe in Ucraina proviene dalle regioni più povere della Russia».

Putin, la strategia per convincere la Nato a tradire Kiev: le perdite russe sul campo e la (finta) volontà di negoziare

Guerra, l'Ucraina non ha il piano B

L'Ucraina mantiene la fiducia nel suo "piano A" per quanto riguarda il sostegno militare occidentale e non ha elaborato un "piano B" nel caso in cui tale sostegno dovesse venire meno. Questa posizione è stata espressa dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, durante un'intervista con la Cnn. Rispondendo alla domanda su come Kiev intenda compensare la mancanza di forniture di armi dai Paesi occidentali, Kuleba ha dichiarato che non c'è un piano alternativo e che si confida appieno nel "piano A". Ha sottolineato che l'Ucraina sarà sempre pronta a difendersi con le risorse a sua disposizione. Il ministro ha enfatizzato che il supporto fornito all'Ucraina non è visto come un atto di carità, ma come un investimento nella difesa della NATO e nella protezione della prosperità del popolo americano, come sottolineato anche dal Segretario generale della NATO. Kuleba ha avvertito che una potenziale vittoria russa potrebbe ispirare altri leader mondiali a seguire l'esempio della Russia, comportando un costo molto più elevato per gli Stati Uniti. Ha quindi criticato coloro che sottovalutano la possibilità di un attacco di Putin a un paese della NATO, sottolineando che commettono un grave errore e dovrebbero riconsiderare la loro prospettiva nella politica estera.