Parte il controesodo e l'autostrada A14 va subito in tilt: code a nord e sud delle Marche

PORTO SAN GIORGIO - Non basta lo stop ai camion (oggi e domani) e la pausa estiva dei cantieri: l'inizio del controesodo mette in crisi il traffico sull'autostrada A14. Sono infatti segnalate code, per il momento a tratti, sia nel sud che nel nord della regione Marche. Code a tratti sono segnalate da Pescara a Porto San Giorgio, nel tratto tirstemente famoso dell'A14, ma anche a nord: in ambo i sensi a Cattolica, il primo casello dell'Emilia Romagna usciti dalle Marche.